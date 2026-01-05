新年伊始 消防局受理熱水器補助申請

隨著冬季氣溫持續下降，民眾使用燃氣熱水器頻率提高，如果因為安裝或使用不當，就很容易造成一氧化碳中毒事件發生。

新年度開始，為保障市民居家安全，基隆市消防局自115年1月1日起開放受理遷移或更換熱水器補助申請，協助市民朋友改善潛在危險環境。

消防局表示，民眾如熱水器安裝不當，經消防分隊複查確認，確有一氧化碳中毒潛勢者，得申請本項補助。低收入戶每戶最高補助新臺幣12000元，其餘民眾（含中低收入戶）每戶最高補助3000元。每戶限申請補助1次，由於經費有限，請符合資格的民眾把握時機，儘早提出申請。消防局指出，依據內政部消防署114年統計資料顯示，今年全國共發生22件一氧化碳中毒事故，造成5人死亡、59人送醫。所幸基隆市今年迄今尚未發生相關事故，顯示防災宣導已有成效，但仍不可掉以輕心。

消防局進一步表示，為提升市民防災意識，提醒民眾牢記口訣「順手推開窗，一氧化碳跑光光！」使用燃氣熱水器時務必保持室內通風，避免因瓦斯燃燒不完全導致中毒。此外，安裝熱水器應遵守「5要原則」：包括「要安全品牌、要正確型式、要安全安裝、要定期檢修、要保持通風」，從源頭來降低風險。

近期消防局各分隊持續到本市各場所宣導防範一氧化碳中毒。消防局長游家懿強調，一氧化碳中毒往往發生迅速、且難以察覺，唯有事前預防才能避免憾事發生。