新年假期也要當聰明用路人！北北基小黃跳表加收30元 國道客運打6折還有轉乘免費優惠

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

農曆春節即將到來，外出走春、返鄉出遊前先看清楚怎麼搭最省！新北市交通局提醒，春節期間計程車將實施加成收費，11日起北北基同步春節加收30元；此外，春節連假期間88條國道客運原票價6折優惠，若使用電子票證搭乘國道客運路線、台鐵、高鐵後，於10小時內轉乘在地客運路線或市區客運，還可享一段票或基本里程免費好康，省錢又便利。

交通局提醒，新北市計程車春節加成收費將自春節連假前3天起，自2月11日0時起至2月22日24時止共計12天，與北市、基隆同步實施，春節加收30元已計入跳表，請搭車民眾依跳表金額支付車資，並可於下車前索取乘車證明，當場確認收費金額；瑞芳及烏來地區固定路線則依現場公告春節運價收費。

交通安全科長李友欽說明，今年春節連續假期從2月14日起至2月22日，長達9天，國道自初一2月17日至初六22日，每日0時至5時全面暫停收費；另外，初一至初三每日5時至12時，國5石碇及坪林南向入口匝道封閉管制，建議往宜蘭方向用路人避開管制時段或改行駛台9線。提醒用路人出發前收聽警廣或利用1968網站、App查詢最新路況。

交通局指出，今年春節連假期間推出共88條國道客運原票價6折優惠，另若使用電子票證搭乘國道客運路線、臺鐵、高鐵後，於10小時內轉乘在地客運路線或市區客運，享一段票或基本里程免費優惠，市民朋友可多加利用。

今年新北燈會將於2月20日至3月8日在新北大都會公園舉行，交通局呼籲民眾可搭乘臺北捷運中和新蘆線或桃園機場捷運至「三重站」，再步行約3分鐘即可抵達會場，民眾多加利用捷運及公車前往賞燈，省去尋找停車位的麻煩。



