新年傳悲劇！義大利阿爾卑斯山區雪崩 強風阻救援釀3死多傷

義大利北部阿爾卑斯山區2日發生一系列雪崩事件，造成3人死亡，多人受傷，死者包含一名德國公民和一名法國公民。強勁風勢導致直升機無法抵達現場，嚴重阻礙救援作業進行。

根據《法新社》，當地時間中午11時，2名滑雪者在皮埃蒙特（Piemonte）大區海拔2300公尺處遭遇雪崩，地點靠近法義邊境。雖然其他滑雪者立即展開救援並將2人救出，但救援直升機抵達時，其中一名德國公民已死亡。

在靠近杜林市（Turin）附近的博比奧佩利切（Bobbio Pellice），另一名法國籍滑雪者同樣遭遇雪崩。同行的法國友人透過GPS裝置發出求救訊號，並成功抵達山區避難所向救援人員描述事發經過。然而，救援隊趕到現場時，該名滑雪者已身亡。

另外，該國東北部多洛米蒂山脈（Dolomites）同日也發生雪崩意外。一名50歲的義大利籍登山者與友人健行時，遭雪崩捲走喪生。

山區救援發言人表示，聖誕節期間的大量降雪，加上後續氣溫回升和強風天氣，可能是引發雪崩的主要原因。

另據《路透社》，近日，由於阿爾卑斯山區持續降下大雪且風勢強勁，導致雪崩風險大增，當局已對滑雪者與登山者發出警告。當地官員指出當前山區情況仍不穩定，呼籲民眾提高警覺，建議避免從事滑雪道外的活動。

