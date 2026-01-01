新年元旦談最後1年任期 王惠美8字自我定位

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天是2026年新年元旦，也是國民黨籍彰化縣長王惠美兩任任期的最後一年，距離今年12月25日卸任進入倒數。迎接新年新氣象，王惠美最近在就職7週年會、多場公開活動及今天的元旦升旗典禮上，反覆提到一句話「改造彰化，正在發生！」這也是她對自己7年多來施政表現的自我定位。

最近王惠美在就職7週年會上指出，「改造彰化，正在發生！」過去她提出以「一軸一環雙樞紐」捷運路網和四大高速公路交流道開發「四引擎」的建設藍圖，作為改造彰化的基礎，經過縣府團隊的努力，我們已經看見嶄新彰化的曙光！

她表明彰化鐵路高架化與台中捷運綠線延伸彰化段，已進入最後綜合規劃階段，縣府也同步調整全縣捷運路網，提送中央審查。「四引擎」的建設藍圖，正是彰化交流道特定區都市計畫，縣都市計劃委員會審議通過，內政部也已召開二次小組會議審查，彰交特定區結合捷運路網、產業發展和都市計畫的三合一策略，規劃大巨蛋、新縣政中心、總圖書館、萬坪公園、青年住宅、社會住宅及產業園區，地方反應熱烈。

南彰化的田中高鐵特定區，未來將朝會展新據點發展；縣府也同步布局樂齡健康產業園區，盼引進優質企業，打造新的產業亮點。

今天任期最後一次主持升旗典禮，她再次提到就職7週年勾勒施政作為，她強調，最後1年，她會持續與縣府團隊努力推動各項施政願景，讓彰化持續向前。

國民黨籍的彰化縣長王惠美為自己7年來施政作為，以「改造彰化正在發生」自我定位。(記者張聰秋攝)

