新年先顧肺！公費肺癌篩檢2年1次 這些高風險族群別錯過

【記者黃泓哲／台北報導】農曆新年將近，除舊佈新之餘，國民健康署也提醒民眾別忘了替健康做準備。符合資格的高風險族群，可把握「2年1次」的公費肺癌篩檢紅包，提早預約胸部低劑量電腦斷層（LDCT）檢查。LDCT是目前國際公認能早期發現肺癌的重要工具，新春新氣象，顧好肺部健康同樣重要。

國民健康署指出，肺癌長年高居台灣癌症死因首位，112年標準化發生率每10萬人口44.9人，113年標準化死亡率每10萬人口21.2人。肺癌早期多半沒有明顯症狀，等到咳嗽、胸悶、喘不過氣才就醫，往往已是第3期或第4期。依癌症登記資料，第1期肺癌5年存活率約9成，但若拖到第4期，存活率僅剩約1成，顯示「早期發現、早期治療」是保命關鍵。

為降低肺癌威脅，政府依據國內外研究證據推動公費篩檢政策。凡具健保身分，符合以下任一條件者，都可每2年接受1次LDCT檢查：一是具肺癌家族史，包含40至74歲女性、45至74歲男性，且父母、子女或兄弟姊妹曾罹患肺癌；二是50至74歲、吸菸史達20包-年以上，且戒菸未滿15年的重度吸菸者。國健署也呼籲，吸菸者應儘早戒菸，並搭配定期篩檢，雙管齊下護肺。

篩檢成效已逐漸顯現。截至114年12月31日，全國已完成27萬7,306人次肺癌篩檢，找出3,139名確診個案，其中約8成屬於0期或1期的早期肺癌。相較未經篩檢發現的個案，晚期比例明顯偏高。國民健康署署長沈靜芬提醒，曾在111年或113年接受篩檢且結果正常的民眾，今年務必記得再預約一次，及早掌握健康先機，才能安心迎接新的一年。

