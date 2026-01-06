新年別跟萬元紅包擦身而過 桃園市民卡APP服務再升級 歡慶加碼「百倍奉還」市民專屬抽

桃園市民卡App與桃園市經發局「普發一萬、百倍奉還」活動合作，加碼100組萬元電子支付儲值金獎項，提供完成市民卡App尊榮會員註冊的市民進行專屬抽獎。圖：智發會提供

桃園市政府智慧城鄉發展委員會（智發會）推出的「桃園市民卡 APP」全新改版上線近一年，下載量已強勢突破 30 萬大關，不僅成為桃園市民的數位身分證，更將各項市政服務、稅規費繳納、活動報名、圖書借閱、場館租借等功能一鍵整合進使用者手中。

智發會為感謝廣大使用者，以及持續推廣市民響應智慧生活，市民卡App與桃園市經發局「普發一萬、百倍奉還」活動合作，加碼100組萬元電子支付儲值金獎項，提供完成市民卡App尊榮會員註冊的市民進行專屬抽獎。加碼活動開跑以來，已有超過兩萬市民參加、獲得熱烈迴響。114年12月26日已抽出第一批50名萬元電子支付儲值金幸運得主，仍有50個加碼名額將於115年1月9日抽出，智發會呼籲尚未綁定市民卡App的民眾千萬不要錯過抽獎機會，於指定期間內下載市民卡並完成綁定App。抽獎詳情請見桃園市民卡App活動網頁：https://gov.tw/NyM。

智發會強調，除了此次加碼活動外，市民卡App還有獨創的「桃園幣」回饋機制，能直接兌換電子儲值金或實體商品，App上舉辦的不定期活動可累積點數，讓使用者的數位互動得到實質回饋。此外，還有超過4,400家特約商家優惠，鼓勵民眾不妨隨時打開App，發現生活中的小驚喜。(廣告)

