農曆春節，即將到來，到廟宇拜拜沾喜氣，求取錢母，是走春必不可少的行程之一，不過錢母每年都有新的，一年換過一年，蒐集起來，數量也是相當可觀，若是民眾家中，無處收納，又該怎麼辦呢？

金銀錢母，一個個，排得整整齊齊，鑲嵌在木製裝飾上，一旁還有歷年的大型造型錢母。





新年到"舊錢母怎處理"? 民眾:有些會送給親戚朋友（圖／民視新聞）





金閃閃錢母，招財又守財，又要過新年了，家中迎來新錢母，那往年的舊錢母，該怎麼保管呢？

這兩位朋友，都做得非常好！因為不管或大或小，錢母都是由神明加持過的物件，所以不能隨意丟棄，也不能燒化掉，但是每年都會有新的，小錢母收藏還容易，若是大型錢母套組，收納可能就是一個問題了。





新年到"舊錢母怎處理"? 專家:不要賣掉.可以轉送（圖／民視新聞）









專家也提到，真的沒地方放，可以將舊錢母交還給原廟宇處理，也可以向神明說明預計處置方法，獲得聖筊後再處理，不是過了生肖年，錢母就會失去效力，切記不能買賣，最好放在財位，好好安置。

錢母不論新舊，都該妥善保管，絕不可以丟棄或買賣，為自己累積福氣，守住財氣！

《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

