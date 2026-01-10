新年到「舊錢母要放哪」？楊登嵙示警3大禁忌：好運會跑光

記者高珞曦／綜合報導

不少民眾會到廟宇拜拜求「錢母」，希望未來財運順遂，不過當拿到新的錢母，舊錢母也不可亂丟，民俗專家楊登嵙示警，觸犯3禁忌可能導致破財，甚至拱手讓出神明賜予的正能量。

民俗專家楊登嵙提醒，領到新的錢母後，舊錢母也要收好，注意3大禁忌以免招財不成反漏財。（示意圖／楊登嵙提供）

每逢國曆或農曆新年，許多信徒湧入各廟宇拜拜祈福，有的廟宇還會發放錢母，像是南投竹山紫南宮的錢母名聞全國，年年吸引大批人潮搶著排隊，希望土地公、財神爺眷顧，賜予錢母吸引財富入袋。

民俗專家楊登嵙表示，民眾平時需注意收藏錢母的3大禁忌，避免一時不慎反而丟掉手上的好運。

廣告 廣告

1、不可透過交易買賣的方式，把錢母賣給別人，這如同將神明所賜的好運一起賣給別人。

2、不可將錢母放在汙穢不淨的地方，例如地板、廁所等，錢母任人踐踏等同不敬神明，反而會破財。

3、若舊錢母所屬的生肖和自己相沖，則不建議隨身攜帶。像是本身生肖屬龍、屬狗的人，和去年的生肖蛇相沖，就不要將蛇年的錢母帶在身上，可以放在財位或自己「賺錢」的地方。

楊登嵙提到，新的1年領了錢母，前1年的舊錢母也不可隨意亂丟，舊錢母可以擺在6大位置，讓累積的好運繼續庇蔭下一年。

1、擺在家中財位：通常在玄關處大門斜對角處，會有1個L形直角，也就是房子客廳能「藏風聚氣」的位置，這就是財位。

2、擺在神龕上

3、擺在保險箱上

4、擺進保險箱裡

5、擺到辦公桌上：主要是擺放在「生財工具」上面，例如從事電話行銷方面的民眾，就可將錢母黏貼在電話上，文案創作者可黏貼在電腦上，幫助工作表現更好，財運會因為自身的努力有所改善。

6、擺在收銀台上

楊登嵙也指出，若幸運集齊12生肖的舊錢母，合起來的力量、旺財的力量都會更好。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

藍營台中市長誰出線？鄭麗文鬆口：已約16日協調

鄭麗文曝國共論壇聚焦議題 「鄭習會」有進度將公開說明

誰代表藍營選台中市長？ 盧秀燕：盼１月底前定案