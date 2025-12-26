新年前開胡了！大樂透頭獎1億元 苗栗頭份一注獨得

大樂透第114000117期的開獎結果於12月26日揭曉，頭獎金額高達1億元，由苗栗縣頭份市和平里中山路15號的「泉鑫彩券行」獨得。此次開獎的獎號為05、07、09、14、17、30，特別號則為47。該彩券行的幸運中獎者尚未公開，詳細的派彩結果將依據台彩公告為準。

此一消息引起了廣泛的關注，許多彩迷紛紛詢問中獎者的身份，希望能夠分享這份幸運。

