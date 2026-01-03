新年割小草？民眾黨催繳「去年黨費」：會珍惜善用每分資源

政治中心／劉宇鈞報導

民眾黨今（3）日發文提醒黨員，要在1月31日前完成114年度黨費繳交，理性、務實、科學的政治才能夠持續推進，民眾黨也承諾，會珍惜並善用每一分資源。貼文一出引起議論，不少人開酸「草割起來」、「記帳要記好，不要又怪會計師」。

民眾黨表示，前主席柯文哲曾說，「政治，就是要落實在人民每一天生活當中。」因為政治不是少數人的權力遊戲，而是和每一個人息息相關的「眾人之事」。

民眾黨指出，要改變政治，憑藉的不只是選舉當下的激情，而是長期、踏實的行動，民眾黨不走挑起社會對立的老路，也不靠抹黑造謠的仇恨動員；從治理出發，在立法院認真監督、理性問政，讓政策真正回應人民的需要，一步一步替台灣把事情做好。

民眾黨坦言，這條改革之路並不輕鬆，卻因為有一群願意同行的黨員與支持者，讓民眾黨能站得穩、走得遠。提醒黨員，請於1月31日前完成114年度黨費繳交，讓理性、務實、科學的政治能夠持續推進。

民眾黨承諾，將珍惜並善用每一分資源，讓監督更有力、改革更落實，也誠摯邀請更多關心台灣未來的朋友，一起成為改變的一份子，和民眾黨並肩努力，為台灣打造更好的未來。

貼文下方有眾多留言，支持者稱，「繳了繳了，加油」、「支持民眾黨」、「已繳」、「我去年初就直接加入終身黨員」、「已轉帳」、「繳了，也申請了實體黨證」、「沒問題，肯定繼續支持」。

不過多數留言則開酸，「捐給前主席買辦公室？」、「騎飛輪能優待嗎」、「阿北豪宅又可以買一間了」、「錢不夠用了」、「買豪宅、養狗仔才是王道」、「小草快捐」、「貴黨正事不做，割草倒是很厲害」、「記帳要記好，不要又怪會計師」、「草割起來」、「已經跟FB檢舉詐騙廣告」。

