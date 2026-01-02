新年參賀驚魂！20歲日男翻柵欄「脫衣全裸」 天皇面前遭警壓制

國際中心／程正邦報導

日本皇居2日舉行「新年一般參賀」活動，驚傳裸男鬧場事件。（翻攝自kunaicho_jp IG）

日本皇居今（2日）循例舉行新年「一般參賀」活動，吸引數萬民眾湧入祝賀。然而，在下午最後一場慶典中，竟發生一起離譜的脫序事件。一名 20 多歲的年輕男子在天皇賢伉儷及皇室成員面前，突然眾目睽睽下脫個精光，並試圖翻越護欄衝向宮殿，隨即遭維安警力合力制伏，現場氣氛一度陷入騷動。

最後一場參賀生變：男子怪叫、脫衣、衝柵欄

綜合日媒報導，事件發生於日本時間 2 日下午約 2 時 30 分。當時正是當天最後一個場次（第五場），德仁天皇、雅子皇后以及秋篠宮一家正站在皇居宮殿「長和殿」的防彈玻璃陽台上，向台下約 5千多名揮舞國旗的民眾揮手致意。

據現場目擊者描述，在天皇致詞結束後，位於群眾最前排的一名男子突然發出不明怪聲，隨即在幾秒鐘內迅速褪去全身衣物。該名男子呈現全裸狀態，並動作矯捷地翻過第一道防護柵欄。

現場皇宮警察本部（皇宮警察）與警視廳人員反應極為迅速，數名警員立刻衝上前，一邊用藍色毛毯包裹其身體，一邊將其強行壓制在地。

預謀犯案？社群平台疑有「全裸預告」

日本警方初步調查指出，這名 20 多歲的男子疑似是有預謀的行為。調查發現，他在事發前曾於社群媒體上發布暗示性內容，宣稱將在今日的一般參賀活動中「展現身體」。

目前該男子已被依涉嫌「公然猥褻罪」當場逮捕。皇宮警察正進一步偵訊其真實動機，並確認其是否患有精神疾病或具備特定政治意圖。

宮內廳：活動未中斷、皇室行程不受影響

儘管這場驚魂插曲發生在皇室成員眼皮子底下，且引發後排民眾一陣驚呼，但宮內廳官員事後向媒體強調，整場參賀活動並未因此暫停，天皇與皇室成員在維安人員確保安全無虞後，仍保持優雅從容，活動隨後也順利畫下句點，皇室行程未受實質干擾。

