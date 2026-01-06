新年另類地標 爆紅「2026」路牌在這裡

台20線26K的里程牌，成為2026年迎新的另類地標。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕揮別2025、進入2026，台南左鎮台20線26K的路邊里程牌，正好形成「2026」，猶如具象徵意義的另類地標，吸引往返人車駐足、合影，以簡單、特別的儀式感迎接新的一年，也期許自己展望未來，意外成為熱門景點。

民眾常以道路編號與公里數的趣味諧音來表達寓意，最有名的為台9線420K，形成了的「9420」，亦即「就是愛你」，是過往旅客拍照、打卡的熱點，而台20線的13K與14K也很受歡迎，「2013」、「2014」各代表「愛你一生」與「愛你一世」。

左鎮區長李燿州表示，台20線是大馬路，樹立在兩側的26K里程牌，相當顯眼，現址距離圖書館不遠，附近人口比較稠密，進出車輛多，關注度也高，很容易找；另類地標爆紅，也有助於宣傳本月底登場的燈會活動。

李燿州提到，台20線約從20.5公里進入左鎮，一直到28.5公里左右，都在轄區範圍，明、後年的2027與2028，都可以繼續合影，留下記錄，接著就往玉井方向而去，也籲請拍照的民眾，要注意過往人車，安全為要。

台20線25K的里程牌，也成為民眾揮別2025年的另類地標。(記者吳俊鋒攝)

