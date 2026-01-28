新年商機拚就業！1/30新北暖冬就博會超過2500職缺徵才！

工作人員提供專案諮詢（新北市勞工局提供）

記者黃秋儒／新北報導

年前轉職不猶豫，暖冬職涯立即啟動！為協助市民把握求職關鍵時刻、迎向嶄新職涯，新北市勞工局將於月30日上午10時至下午3時，於市府6樓大禮堂舉辦「2026新北市暖冬就業博覽會」，現場匯集包含南亞科技、松川精密、桓達科技、新光三越、特力屋、唐吉訶德、康是美、NET等54家國內外知名企業，一次釋出超過2500個優質職缺，橫跨科技製造、餐飲旅宿、零售量販及物流運輸等多元產業，為不同背景與職涯階段的求職者打造豐富選擇機會。

廣告 廣告

新北勞工局長陳瑞嘉表示，隨著農曆春節將至，企業瞄準節慶商機積極展開用人布局。「暖冬徵才」不僅反映年前的招募熱潮，更精準對接返鄉、走春及年後的消費動能，以填補春節期間龐大的人力需求。旅宿餐飲業為本次徵才主要產業，占比約3成8；其次為零售量販業，占比約2成，並同步釋出儲備幹部、工程專員、財務管理師及行銷企劃專員等職缺，民眾可依自身職涯規劃，提前擘劃轉職藍圖。

廠商向民眾說明職缺內容（新北市勞工局提供）

陳瑞嘉提到，薪資方面，大南汽車延攬大巴駕駛長月薪70K起，南京資訊提供硬體研發高級工程師及主辦會計月薪55K起，亞洲藏壽司招募儲備幹部月薪52K起，台灣松屋徵求店長月薪51K起。同時，日本人氣品牌三友藥妝開出兼職藥師，時薪最高500元；雲雀國際內外場兼職人員時薪最高300元，另有鼎王國際、台灣樂天皇朝等餐飲品牌，兼職人員時薪210至220元起。不論尋找長期發展或彈性工時，都能一次滿足求職需求，歡迎把握面試機會！

新北市就服處提醒，活動現場也提供手語翻譯服務，協助聽語障求職者順利洽談職缺，讓求職無障礙。同時邀請專業職涯顧問現場提供「履歷健診」服務，透過一對一指導，幫助求職者優化履歷、提升面試競爭力，讓每位參與者都能帶著更強的職場實力，開啟理想職涯！現場另設置「就業促進服務專區」提供各類就業專案及諮詢服務，活化職涯發展。活動詳情請上「新北市人力網」(https://ilabor.ntpc.gov.tw/cloud/GoodJob)或電洽0800-091-580(您就業、我幫您)，將有專人為您服務。