新年喜迎二胎 苗栗母子同為元旦寶寶

（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）2026年第一天，苗栗縣大千綜合醫院今天上午喜迎4名新生兒，其中一名產婦本身就是元旦寶寶，因第2胎孕期有妊娠糖尿病，以剖腹生產，實現母子同為元旦寶寶的心願。

大千醫院醫療副院長暨婦產科醫師林敬旺表示，這名27歲產婦第1胎為剖腹產且此胎有妊娠糖尿病，因此選擇剖腹生產。

林敬旺指出，這名產婦一直期盼二寶能和她一樣在元旦出生，不過，預產期原為1月4日，通常第2胎寶寶極可能提前報到，原本擔心無法如願，沒想到寶寶十分貼心，耐心等待到今天，母子一起成為元旦寶寶，幫媽媽實現新年第一個願望。

大千醫院指出，今天上午陸續有4名新生兒誕生，共3男1女。另一名40歲產婦曾因子宮外孕接受腹腔鏡手術治療，後因高齡不易受孕，在門診接受排卵藥物治療順利懷第2胎，由於本身有雙角子宮及子宮肌瘤問題，屬於高風險妊娠，所幸在醫療團隊悉心照護下，順利產下女寶寶。

衛生福利部2021年起推行「開放醫院」周產期照護網絡計畫，讓在診所接受產檢的孕婦能在醫院生產，獲得更完整的醫療資源。大千醫院是衛福部核定的3家開放醫院之一，前述兩名產婦都是以此模式獲得醫療照護。

此外，面對少子化現象，為鼓勵生育，大千綜合醫院生殖醫學中心主任暨婦產科醫師劉榮啟特別提醒，政府已公告不孕症試管嬰兒補助全面升級，未滿39歲者首次最高可獲新台幣15萬元補助，同時新增醫療性生育保存補助，協助癌症病人減輕凍卵、凍精的經濟負擔。（編輯：管中維）1150101