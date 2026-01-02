新年回顧「放自己一馬」… 打敗遺憾心魔！心理諮商師給解方

諮商心理師張瓈文提醒，每個人的人生道路都不同，我們無法掌控所有事情，因此需要接納自己走過的不容易。資料照。



「別人都跑在前面，存到第一桶金，只有我停在原地？」歲末年終，許多人回顧一年時，容易因比較而產生強烈的挫敗感。諮商心理師張瓈文提醒，每個人的人生道路都不同，我們無法掌控所有事情，因此需要接納自己走過的這些「不容易」，她指出：「如果你在每一次選擇中都對自己誠實，那未來的你，就會對自己走過的路就比較不會那麼多遺憾。」

2026年新的一年到來，不少人回顧過去一年來的表現時，容易因「不如預期」而陷入自責與挫敗。看著身邊的人畢業三年就賺到第一桶金、人生進度已結婚生子，或是存款數字始終追不上同儕，種種比較帶來的落後感，常讓人深陷失敗、沮喪與否定自我的情緒中。

廣告 廣告

未達成目標 易出現過度「個人化歸因」

對此，諮商心理師張瓈文指出，這類情緒其實這樣會讓人陷入一種失敗者的沮喪跟自責，但從心理學角度來看，每個人的「人生時區」本就不同且複雜。這裡的時區並非地理概念，而是指每個人的生命軌跡都有其獨特節奏，受到先天條件（如體魄、智力）、後天背景（如家庭資源、際遇、運氣）等多重因素影響，並非全然能由個人掌控。

張瓈文表示，許多人在面對未達成目標時，容易出現過度「個人化歸因」，也就是把所有結果都歸咎於自己，認定是努力不夠、能力太差、判斷失誤，因而不斷苛責自己，「會讓自己落入一種非常痛苦的這種情緒」。

她以存款為例說明，若原本設定一年存下30萬元卻未能達成，背後可能有許多非個人可控的因素，例如國際局勢變動、家人生病、突發意外等，但人們往往忽略這些現實條件，轉而責怪自己不夠好，沒有理性地回顧整個年度所經歷的一切。

張瓈文強調，即便沒有達到原定目標，也不代表一年毫無價值，「在過程中，你其實付出了努力，也撐過了困難，但這些付出，常常被我們自己忽略。」她指出，許多人抱持著「沒達標就等於很爛」的信念，本身就是不理性的，也成為難以接納自己的重要原因。

她溫柔提醒，面對挫敗感的核心關鍵在於「接納」。人的痛苦，往往來自於對自己的不合理要求。必須先承認「我們不是上帝，無法控制所有事情」，才能把焦點從未完成的結果，轉移到過程中的成長與努力，學會疼惜自己走過的「不容易」。

對自己誠實 勿在意別人指點人生

張瓈文進一步指出，首先深刻認知，每個人都在自己獨一無二的時區裡，走著不同的人生道路。因此，無須羨慕他人，也無須為自己的現狀感到悲哀。應將注意力從外界拉回自身，專注於當下自己可以做的選擇與努力達成的目標，盡量不受他人評價的影響。

她也提醒，面對他人「指點人生」的建議時，更要誠實問自己，那是否真的是自己感興趣、能感到快樂的道路。「如果你在每一個選擇，你都是對自己誠實的話，那未來的你，就會對自己走過的路就比較不會那麼多遺憾」。

張瓈文最後強調，專注當下，就是不要去跟別人比較，「不需要去羨慕別人，因為我們每個人都在走自己的路」，每個人都在自己的時區裡面，專注於自己當下做的這個選擇跟目標，朝向自己設定的目標、誠實的面對自己，「就當你每一次的選擇都是誠實面對自己的時候，其實是不會後悔」。

更多太報報導

全台首創！癌友心理諮商所明年1月開張 每人6次免費諮商

隨機砍人案防創傷 北市衛生局24小時心理支持、設置關懷悼念空間

張文隨機砍人震撼全台 衛福部提供3次免費心理諮商