新年團圓 國健署籲民眾拒二手菸並「馬」上戒菸
馬年即將到來，國民健康署呼籲民眾「馬上拒菸」，遠離菸害以守護親友，同時提醒國人，過年應酬切勿因一時好奇或面子吸菸，而讓家人暴露於二手菸之中，增加中風、肺癌及呼吸道感染等風險。
國健署表示，依據113年國人吸菸行為調查結果顯示，我國18歲以上人口家庭二手菸暴露率為35.6%，平均每3個人就有1人面臨家庭二手菸風險。實證研究也指出，即使短暫接觸二手菸，也會立即造成健康傷害：對不吸菸的成年人而言，二手菸相關健康問題包括冠心病、中風和肺癌；對孕婦可能造成傷害，例如早產、嬰兒低出生體重等風險。此外，對嬰兒與孩童的影響也不容忽視，可能導致嬰兒猝死症下呼吸道感染、耳部感染及氣喘發作。為了家人的健康，全民應該共同努力打造「無菸家庭」。
國健署呼籲民眾，新的一年，馬不停蹄的戒菸，並可善用全國免費戒菸專線0800-636363，以清新空氣作為最實在的新年禮物，讓全家健康好運「馬」上來。
