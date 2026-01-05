新年報喜！動力火車迎接出道以來最大挑戰 自爆比聲音沙啞更緊張

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲獎「最佳演唱組合獎」動力火車，2026年剛開始就爆出好消息，尤秋興和顏志琳將挑戰出道以來第一次的新體驗，預告首度要在台北小巨蛋連開3場演唱會，顏志琳還自爆，「票房壓力」比「聲音沙啞」更令他緊張。

動力火車新年報喜，宣布5月15、16、17日一連3天在台北小巨蛋舉辦「台新銀行冠名贊助動力火車一路向前世界巡迴演唱會台北旗艦場」，這也是他們出道以來首次連續在小巨蛋唱3場，尤秋興幽默說：「謝謝大家一直以來的支持，這3場票滿多的，希望各位歌迷朋友們繼續支持。」還笑說：「如果能來3天，那就最好了！」顏志琳則坦言：「雖然我們之前辦兩場都賣得不錯，但3場還是會有一點壓力啦！」

雖然要挑戰連唱3場，但動力火車自信表示並不擔心體力問題，因為平時兩人都有維持運動的習慣，演唱會前也會做好充足的準備。演唱會門票1月24日下午1點台新卡友優先購票、1月25日下午1點KKTIX全面售票。

