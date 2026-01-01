新年報喜 彰濱秀傳喜迎3位元旦寶寶

▲迎接2026年到來，彰濱秀傳紀念醫院於今天元旦傳出喜訊，當天共有3名新生兒平安誕生，成為醫院的「元旦寶寶」，為新的一年揭開充滿希望的序章，也為產房增添溫馨喜悅氣氛。（圖／彰濱秀傳紀念醫院提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】迎接2026年到來，彰濱秀傳紀念醫院於今天元旦傳出喜訊，當天共有3名新生兒平安誕生，成為醫院的「元旦寶寶」，為新的一年揭開充滿希望的序章，也為產房增添溫馨喜悅氣氛。

其中，27歲的郭小姐於元旦順利產下一名男嬰，寶寶體重達5,215公克，為第一胎，採剖腹產方式生產。新生兒體型壯碩、狀況良好，母子均安，讓家屬欣喜不已。

41歲的洪小姐則迎來第二胎，同樣於元旦透過剖腹產產下一名男嬰，體重3,210公克。醫師表示，洪小姐與郭小姐皆是依照妊娠發展需要，預先安排於元旦進行剖腹生產，確保母嬰安全。

此外，31歲的吳小姐也在元旦誕下一名女嬰，寶寶體重2,945公克，為第一胎。吳小姐因破水後產程延遲，經醫師評估後採剖腹產方式生產，母女平安，順利迎接新生命到來。

彰濱秀傳紀念醫院表示，每一位新生兒的誕生都是家庭的重要時刻，元旦寶寶更象徵新年的希望與祝福，院方也祝福所有新生兒健康成長、平安長大，並將持續提供完善的醫療照護，守護每一位產婦與新生命。