新年大禮包！「這個人」下半季加入臺北伊斯特職業排球隊

生活中心／綜合報導

2026年第一天，伊斯特就拿到新年大禮包！臺北伊斯特職業排球隊於今（1）日宣布，韓國籍舉球員申承勳（Shin Seung-Hun）將於本賽季下半季以借將身分加入球隊。

本次借將經雙方球團協議完成，由韓國職業排球聯賽（KOVO V-League）球隊「KB 保險之星（KB Insurance Stars）」出借。申承勳預計於下半季披上臺北伊斯特戰袍，補強舉球戰線，為球隊在新的一年注入更穩定且具高度視野的戰術組織能量。

廣告 廣告

身高 195 公分的申承勳，是近年韓國排壇備受關注的長人舉球員代表。學生時期就讀慶熙大學（Kyung Hee University），並於 2019 年入選韓國 U21 國家隊，出戰世界青年排球錦標賽，擔任主力舉球，累積完整的國際賽經驗與高強度對抗歷練。

2021–2022 賽季，申承勳於 KOVO 男子新秀選秀會中，以第一輪第六順位獲選，正式踏入職業聯賽舞台。





韓籍舉球員申承勳加入臺北伊斯特職業排球隊 力拼下半季戰績

台北伊斯特職業排球隊宣布，韓籍舉球員申承勳下半季加入球隊。（圖／申承勳IG）





進入職業層級後，他憑藉出色的場上判斷力、穩定的配球節奏，以及身高所帶來的戰術優勢，在舉球位置上展現不同於傳統型態的價值，能有效拉開進攻點高度，提升整體進攻運作的多樣性。

在比賽風格上，申承勳以冷靜沉著著稱，面對高壓局面仍能維持節奏穩定，善於根據場上局勢做出最適切的球權分配；同時，他具威脅性的發球亦是比賽中可直接影響戰局的重要武器，為球隊攻防轉換帶來實質效益。





韓籍舉球員申承勳加入臺北伊斯特職業排球隊 力拼下半季戰績

台北伊斯特職業排球隊宣布，韓籍舉球員申承勳下半季加入球隊。（圖／申承勳IG）





臺北伊斯特球團表示：「申承勳是一位非常符合現代排球發展趨勢的舉球員。他的身高條件、戰術理解與比賽閱讀能力，將有助於球隊在新年度的下半季賽程中，建立更清楚的進攻節奏與場上運作層次。」

針對即將展開的下半季賽事，申承勳亦特別錄製自我介紹影片，於新年之際主動向臺北伊斯特球迷致意，表達對新環境與新挑戰的期待，並表示將全力做好準備，盡快融入球隊體系。

隨著申承勳於本賽季下半季加入陣容，臺北伊斯特在舉球位置的戰術選擇與場上彈性將進一步提升，球隊整體運作也將在 2026 新年度迎來新的調整與可能性。

EAST POWER，迎接嶄新一年，準備迎接來自 KOVO V-League 的長人舉球戰力──申承勳 Shin Seung-Hun。

原文出處：韓籍舉球員申承勳加入臺北伊斯特職業排球隊 力拼下半季戰績

更多民視新聞報導

台灣黑熊闖部落找食物！「翻冰箱、開罐頭」畫面曝光

衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說

2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事

