新年好彩頭！彰化芬園1/3萬人蘿蔔「拔到爽」

〔記者湯世名／彰化報導〕新年好彩頭！彰化縣芬園鄉農會將於2026年1月3日上午9點25分，於寶藏寺前農地盛大舉辦「尋找白寶玉」拔蘿蔔活動，預計將開放2公頃面積農地逾5萬根蘿蔔，讓民眾在95分鐘之內「拔到爽」。農會總幹事黃翊愷說，預計當天將上演往年萬人同場拔蘿蔔盛況，歡迎親子們新的一年一起來享受拔蘿蔔的樂趣。

明年1月3日在芬園鄉彰南路3段135巷100號寶藏寺舉辦的「白寶玉出土記」拔蘿蔔活動，是從上午9點起展開，備受矚目的重頭戲拔蘿蔔則是從9點25分開始，到上午11點截止，現場還有農產市集、親子闖關、創意DIY、舞台表演等。

農會總幹事黃翊愷說，拔蘿蔔活動今年邁入第6年，每年都吸引上萬人參加，網路報名的2500位名額秒殺爆滿，將可獲得網美袋，當天現場也將開放前1000名報名贈送網美袋；他們將在活動當天現場發送麻布袋，讓全場民眾「蘿蔔裝到爽」。

每年在拔蘿蔔活動前夕，都會有不少人提前到場「勘查地形」，以備開拔前能先卡到好位子，迅速衝到好地點開拔，今年預料也不例外；也有人計畫當天清晨6點到場搶占好位子，以免到時候人潮大爆滿，擠都擠不進去。

