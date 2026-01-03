新年好彩頭！ 彰化3公頃蘿蔔田拔免驚 民眾擠爆

彰化縣 / 綜合報導

新年好彩頭！彰化上午有一場別開生面的萬人拔蘿蔔活動，3公頃的蘿蔔田，開放民眾「拔免驚」，結果活動還沒吹哨開始，民眾就迫不及待衝進田裡拔蘿蔔，把蘿蔔田擠爆了，有爸爸媽媽帶著小朋友，一起來體驗農村樂趣，也有不少人拿著特大號麻布袋來裝蘿蔔，滿載而歸。

現場民眾說：「(哨音)，還沒開始就跑進去了。」活動都還沒吹哨開始，現場等候的民眾已經迫不及待，全都衝進田裡，拔起蘿蔔，現場民眾說：「這邊有好多喔。」3公頃的蘿蔔田，瞬間擠滿拔蘿蔔的民眾，大家動作熟練，抓起蒂頭順勢一拉，蘿蔔迅速拔起，一下子就裝了滿滿一袋。

記者VS.媽媽與小朋友說：「(拔得很開心嗎)，有，帶小朋友來拔，好大顆喔。」有獨立作戰的人，背了大背包邊走邊拔，也有團隊合作的，一人負責拔一人負責裝，最後合力扛走一袋麻布袋，大家收穫滿滿，記者VS.民眾說：「(都怎麼處理)，曬乾也好，做涼拌也行。」

民眾說：「要讓小孩能夠接觸農田，接觸大地，讓她珍惜糧食。」彰化芬園拔蘿蔔活動，今年邁入第6年，每年都吸引上萬人參加，甚至有人為了卡好位子，清晨6點就來排隊。芬園農會總幹事黃翊愷說：「拔蘿蔔好彩頭，然後我們也準備了很多農民市集，供大家去逛街買東西，買完東西，還可以來寶藏寺拜拜求平安。」

雖然清晨氣溫不到10度，民眾都穿著外套和毛線帽，但開始拔蘿蔔之後，田裡熱鬧滾滾，大家新年討個好彩頭，忙得不亦樂乎，也不覺得冷了。

