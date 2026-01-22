新年好運從這裡開始！義大世界購物廣場春節活動天天有驚喜

▲春節開運購物季！義大世界購物廣場滿額好禮連發，限量精品福袋登場，家電換新一次到位。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】迎接農曆新年到來，義大世界購物廣場提前啟動春節開運購物季，整合精品服飾、家電用品、餐飲饗宴與線上購物資源，推出一系列節慶限定活動與好康回饋，滿足民眾春節採購、居家汰舊換新及情人節送禮需求，成為春節前後走春、購物與聚餐的熱門去處。

▲好運一路「馬」上到，Sugarfina 新春禮盒結合節慶美學與精緻口味，成為春節送禮話題焦點。

春節檔期最大亮點，來自多家精品Outlet推出限量「開運福袋」，集結國際知名品牌，數量有限、話題十足，吸引不少消費者搶先入手。同步登場的新春服飾優惠，讓民眾能輕鬆添購新裝，以煥然一新的造型迎接新年好運。多元品牌齊發力，打造豐富又具吸引力的春節購物氛圍。

廣告 廣告

新春期間限定快閃櫃同樣吸睛，包含以精品包裝與精緻口味聞名的糖果品牌，將甜點化身高質感送禮首選，特別受到情人節送禮族群青睞；戶外用品與德國廚具品牌同步進駐，滿足戶外休閒與居家料理族群需求，讓年終採購一次完成。

逛街之餘，義大世界購物廣場亦集結眾多人氣餐飲品牌，提供年節聚餐、走春美食與伴手禮選擇，協助民眾輕鬆完成親友團聚與送禮規劃。韓國連鎖餐飲品牌進駐，更為餐飲版圖注入異國風味，讓消費者不出國也能品嚐道地美食。

▲走春＋購物＋美食全包，義大世界春節檔期超有感。

線上購物同步加碼，透過主題直播與節慶選品，串聯精品、餐飲與家電商品，滿足民眾便利購物與節慶送禮需求。迎接新春，購物廣場也規劃多項迎春活動，消費即可兌換限量好禮，春節連假期間天天安排精彩表演與互動活動，營造熱鬧年節氣氛。

今年農曆新年適逢西洋情人節，義大世界購物廣場特別推出情侶限定活動，邀請民眾留下甜蜜合影，為春節假期增添浪漫回憶，讓好運與幸福一路延續整個新年。（圖╱義大世界購物廣場提供）