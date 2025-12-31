新年將至 卓榮泰盼能看見行政立法合作新政局

（中央社記者賴于榛台北31日電）新年將至，行政院長卓榮泰今天在臉書表示，行政院推動的有感新制即將上路，不過民國115年度中央政府總預算案尚未通過，部分新制推動將受影響，期許新的一年民眾能看見行政立法的合作，創造新政局。

明天就是115年，卓榮泰今天在臉書貼出元旦新制，包含育嬰留職停薪更彈性、婚育宅、基本工資調升、增加中低收入戶生活補助、平日國旅補助、文化幣擴大發放、長照3.0啟動，以及擴大癌篩等。

卓榮泰說明，2026年新制是以人為本、溫暖施政，致力打造全民好生活，邀請大家分享、廣傳新政策，只不過立法院至今仍未通過中央政府總預算，部分新制將無法執行。

卓榮泰表示，期盼新的一年，民眾可以看見行政立法的合作，創造一個民眾被照顧、國家利益優先、充滿希望的新政局，也祝福台灣越來越好。

行政院日前指出，因為115年度中央政府總預算尚未獲得立法院審議通過，包含育嬰留職停薪照顧彈性化新制中的企業獎勵支持措施、婚育宅方案、生育給付加計生育補助每胎10萬元、跨國勞動力精進方案中設立「跨國勞動力延攬中心」，以及平日國旅優惠方案等，都可能受到審議尚未通過的影響。（編輯：張若瑤）1141231