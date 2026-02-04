新年將至！命理師示警除夕前「8類物品」快丟掉：以免走霉運

生活中心／張尚辰報導

小孟老師表示，若家中有不亮或故障的燈具應立即修繕或汰換。（圖／資料照）

農曆新年將至，不少民眾開始進行年前大掃除。清水孟國際塔羅小孟老師提醒，家中若有部分老舊、損壞或不潔物品未妥善處理，恐影響新一年的運勢、財運與健康，建議過年前務必檢視並汰舊換新。

小孟老師在臉書粉專發布影片指出，首先應特別留意廚房內壞掉且不再使用的電器或用品。他表示，在民俗觀念中，廚房被視為「財位」，若留有損壞物品，恐有破財之虞，建議盡快清理。

第二，家中若有破裂或龜裂的玻璃也應更換。小孟老師認為，破損的玻璃可能象徵視野不清，易在新的一年招惹是非或遇到小人。

第三，家中不亮或故障的燈具應立即修繕或汰換。他指出，燈光象徵光明與希望，若長期昏暗，不僅影響居住品質，也可能對居住者的事業與人生方向產生不良影響。

此外，枯萎的盆栽也應盡快清除。小孟老師提醒，枯木象徵停滯，可能導致事業與感情難有進展，影響發展與結果。

在居家安全方面，若家中桌椅或家具出現破損、鬆動卻未修理，也需特別注意。他表示，家具在命理上象徵居住者的筋骨與健康，若損壞未修，可能影響新一年的身體狀況。

至於家中若有未使用、沒有魚的魚缸，建議將水抽乾並妥善收納，以免影響居家濕氣與健康運勢。廁所內的毛巾、馬桶刷等用品，也應定期更換，避免穢氣累積，影響健康。

最後，小孟老師提醒，發霉的衣物應果斷丟棄或徹底清洗後再行保存。他指出，黴菌不僅不易清除，民俗上也象徵「霉運」，若未妥善處理，恐影響整年的運勢。

小孟老師也藉此祝福民眾在新的一年財運亨通、好運連連，並呼籲把握過年前整理環境的時機，為新年迎來嶄新的開始。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

以上言論及圖片僅供參考，不代表本網立場。

