新年將至 屏東慈鳳宮大殿百年龍柱重現

慈鳳宮百年龍柱短暫重現。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東慈鳳宮近日將上萬件信徒懸掛在龍柱上的祈福卡移走，讓百年龍柱重現原貌，呈現廟宇的雕刻之美，但時間只有短短幾天，在新的一年來臨，從即日起信徒新的祈福卡又將陸續掛上，要看百年龍柱原貌得再等一年。

慈鳳宮總幹事莊永表示，廟內大殿的龍柱有上百年的歷史，為了保護龍柱設有圍籬，平時就提供信徒掛上祈福卡，向神明祈求新的一年的願望，每年12月前會將祈福卡全數移走，讓百年龍柱重現原貌，接著信徒掛上新的祈福卡，祈求神明在新的一年能夠保佑讓願望重現。

廣告 廣告

莊永指出，慈鳳宮阿猴媽2026點燈摸彩活動從12月開始，信徒只要到廟裡登記點燈就會送摸彩券及祈福卡，今年是抽一台休旅車，信徒寫好了祈福卡就能掛到大殿的龍柱圍籬上，祈求神明能夠保佑讓願望重現，有人祈求全家平安、有人求身體健康、事業順利或考試高中等，每年都掛滿了上萬個信徒的祈求，因此祈福卡會將神柱的外觀擋住，看不到百年的龍柱之美，廟方日前將舊的祈福上移走，也讓百年龍柱重現雕刻之美，但從即日起祈福卡開始掛上，要再看百年龍柱的原樣貌就得再等一年。

百年龍柱常年掛滿了上萬件信徒的祈福卡。(記者葉永騫攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

烏龍？全聯複驗台灣鯛魚排 「恩氟喹啉羧酸」未檢出

不寫台灣改填「這國」 高三生公民考卷竟遭扣分

「北台灣最大夜市」突宣布提前收攤！ 最後營業時間曝光......

「基隆－石垣島」航班月底開航 單程票價2000元起

