新年小確幸！政府發錢符合資格快申請 最高2千元入口袋

家中有養毛小孩的人注意了！新北市動保處宣布，從今年1月1日起，只要設籍新北市、帶家中毛小孩完成絕育手術的民眾，最高可以獲得2000元的補助，這篇將整理犬貓絕育補助資格、犬貓絕育補助方法供大家參考，符合資格的民眾別忘了領這筆好康。

新北市居民若幫家中毛小孩絕育，可以申請補助。（圖／資料照）

犬貓絕育補助資格

新北市動保處宣布，今年1月1日起，凡飼主為設籍新北市市民、或是從新北市公立動物之家認養之犬貓，都可以申請家犬貓絕育補助。

犬貓絕育補助金額

設籍於新北市的飼主，若為家犬貓進行絕育補助，可享公犬（貓）600 元，母犬（貓）1,200元補助。

另外，若是從新北市公立動物之家認養犬貓，補助金額加碼，公犬（貓）1,000元，母犬（貓）2,000元。

犬貓絕育補助申請方法

若要申請此項補助，應備妥以下證件：

一、犬貓絕育補助申請書。

二、身分證正反面影本。

三、寵物登記證。

四、申請人存摺影本。

五、符合 113 年度絕育補助須知的絕育手術術前、術後照片。

六、新北市政府飼養寵物認證卡正反面影本（反面需有申請人簽名）或截圖線上申請虛擬卡。

七、若申請新北市公立動物之家認養之犬貓補助須附認養單正本

備妥相關資料後，申請人應於家犬貓術後14日內（含例假日），以紙本郵寄、委託送件、臨櫃辦理或到絕育補助管理系統線上申請，若通過，將在30天內撥款至申請人的戶頭。

犬貓絕育補助申請網站：https://www.neuter.ntpc.gov.tw/

