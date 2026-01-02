新一年遊戲庫喜+2！EGS平台《全軍破敵 三國》《無主星淵》免費領！
到了 2026 年，PC 遊戲平台 Epic Games Store 繼續準備免費遊戲送給全球玩家。今（2）天 Epic Games Store 宣布了新一波的免費遊戲名單，分別是策略遊戲大作《全軍破敵：三國》與太空射擊遊戲新作《無主星淵》，直到 1 月 9 日前只要登入 Epic Games Store 平台就能免費收入收藏庫！
由 Creative Assembly 打造的策略遊戲《全軍破敵》系列一直以來都受到了玩家們的歡迎，2019 年發售的《全軍破敵：三國》更是系列作睽違已久的真實歷史故事遊戲，讓玩家們可以重回中國史上最經典的三國時代，享受改寫歷史走向的魅力。
而 PC 遊戲平台 Epic Games Store 今（2）天進入免費遊戲贈送活動的第 16 天，宣布今天的免費遊戲為《全軍破敵 三國》與多人太空射擊遊戲《無主星淵》，到 1 月 9 日前玩家都能登入 Epic Games Store 平台，就能將這兩款遊戲帶回家，讓自己的收藏庫在新的一年伊始又喜 +2。
其他人也在看
你最想讀哪一所動漫學校？票選排行榜曝光：神山高校奪冠、雄英高校緊追在後
如果能親自走進動漫作品中的校園生活，會想選擇哪一所學校就讀？前陣子由日本「スパコミック!!（Spacomic!!）」發起「最想就讀看看的動漫學校」網友票選排行榜結果出爐，前三名分別由神山高校、雄英高校、夜鴉學園拿下。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前 ・ 1
迎接 2026 年最棒禮物！《英雄聯盟》傳奇 Uzi 升格二寶爸迎公主出生
中國《英雄聯盟》傳奇選手 Uzi 在結束自己 11 年的選手生涯之後，轉型成了《英雄聯盟》的遊戲實況主，與妻子婷婷、自己的孩子回歸了家庭生活。而在 2026 年跨年前夕，Uzi 的第二個小寶貝也等不及的想與大家一起迎接新年，昨（31）天 Uzi 帶來自己的女兒終於順利出生的喜訊，並且也引許多在選手時期一起合作過的隊友與對手們祝賀，歡迎新生命的到來。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前 ・ 1
跨年倒數！「國師」唐綺陽曝12星座2026年運勢走向
跨年倒數！「國師」唐綺陽曝12星座2026年運勢走向EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
竹市2400席智慧車柱達標 年底朝3600席邁進
新竹市府交通處今天宣布轄內智慧停車柱突破2400席，除提前達標，也將朝年底完成3600席的設置目標努力，期透過智慧停車柱，減少人力開單成本，同時透過導入智慧車柱，提升停車位周轉率，且因應卸貨臨停、學校周邊家長接送等多元使用情境，兼顧交通秩序與公共安全。期打造城市物聯網的智慧交通環境；透過與稅務、監理自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
2026首場「與里長有約」蔣萬安選在「起家厝」強調不忘初衷
台北市長蔣萬安新年第一個工作日隨即開啟「市長與里長有約」座談，與里長面對面交流市政推動成果與地方建設方向。值得注意的是，首場即選在他擔任立委時的「本命區」中山區，蔣萬安表示，會選中山區是因為是自己的「起家厝」，強調與許多里長相識已超過10年，當年逐戶拜訪、傾聽民意的畫面仍歷歷在目，不論身分如何改變「不忘初衷」始終是他從政的信念。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
「非常白目」中共軍演、海巡高官忙餐敘 藍黨團轟管碧玲下台
[Newtalk新聞] 中共解放軍日前發動環台實彈軍演期間，海洋委員會主委管碧玲及海巡官員被爆出12月31日 在高雄辦惜別餐會。國民黨立法院黨團今（2日）召開記者會，諷刺「前方吃緊！ 後方緊吃！」，國民黨團痛斥，這件事情非常白目，白目至極，總統賴清德到行政院長卓榮泰都該有態度，更請管碧玲面對國人，下台負起政治責任。 對於該起事件，管碧玲昨透過臉書發文回應稱，「未斷然取消惜別餐會，有任何批評，都虛心接受」、「造成媒體負面形象，深感抱歉」，並強調「惜別餐敘若有任何課責，我一人承擔。」 國民黨團副書記長林沛祥表示，中共對台發動實彈軍演，直接影響我國周邊海域安全、航行自由以及漁民生命財產，在對岸軍機、軍艦實彈齊發的同一時間，我國負責海域安全維護的第一線執法機關、海委會主委管碧玲正在跟部屬餐敘，氣氛融洽、笑容滿面、合影留念，畫面傳出的訊息非常清楚，「外面好像沒什麼事，大家可以放心吃飯，歲月靜好」。 林沛祥批評，原來面對實彈軍演，最重要的不是戒備，原來海域風險升高的時候，最佳的因應策略居然是聯絡感情？這是角色與責任的根本問題，當軍演發生的時候，海委會主委理應坐在指揮中心，但大家沒看到對外說明，軍演新頭殼 ・ 5 小時前 ・ 9
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 13
台東跨年獲好評網求重播！縣長饒慶鈴回應
2025全台各地舉辦跨年晚會，一起迎接2026新的一年；其中台東場的卡司強大，總導演天后張惠妹攜手A-Lin嗨翻現場，許多網友事後才知台東跨年如此精采，希望能重新上架影片，但縣長饒慶鈴和主辦單位皆表示，受限於版權，僅有直播當下可看。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 3
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼EBC東森娛樂 ・ 12 小時前 ・ 10
超ㄎ一ㄤ金句連發！A-Lin「那魯one」變2026洗腦神曲 原唱發聲了
2026台東跨年晚會《東！帶我走》集結多位原住民歌手，網友大讚今年台東縣的跨年晚會封神，「天生歌姬」A-Lin金句連發，被點播《那魯灣情歌》時，A-Lin一段即興改編「那魯one那魯two」，更意外引發網路熱議。對此，原唱人于立發聲了。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發起對話
張惠妹台東跨年晚會封神！公司資本額20萬「卻拿3千萬案子」驚人背景曝
2026台東跨年晚會被網友封為全台最強，幕後最大推手正是天后張惠妹。演出不僅集結A-Lin、玖壹壹等超過10組重量級卡司，更由張惠妹親自擔任總導演，從節目節奏到舞台氛圍全面掌控，讓整場演出零冷場，成功掀起討論熱潮，直播在線人數甚至突破20幾萬人次觀看，承辦整場演出的公司背景也曝光了。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 60
金智媛相隔十年短髮回歸！新劇化身天才女醫，幹練造型美翻天！
金智媛為了新劇《Doctor X：白色黑手黨時代》換上帥氣短髮造型，此劇改編自2012年的日劇《派遣女醫X》，故事以「只用實力說話」的天才外科女醫桂秀晶為核心人物，她不屬於任何體制、不接受權力收編，只相信手術刀與技術本身。在這個醫療行為被金錢與權勢操控的時代，她像是一...styletc ・ 4 小時前 ・ 6
邵雨薇跨年喝茫！醉倒吳慷仁懷裡 他超甜反應曝光⋯網喊：太閃了
邵雨薇與吳慷仁，愛情長跑9年依舊甜蜜、感情相當穩定。今（2）日凌晨，邵雨薇在社群平台 IG 分享跨年趣事，自嘲在跨年夜關鍵時刻「直接喝到斷片」，並曬出一張醉倒在吳慷仁懷裡的照片，瞬間閃瞎一票網友。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 6
去年突請辭18年政論節目！劉寶傑遭爆回歸主持 「驚人新動向」曝光
資深媒體人劉寶傑今年初拋出震撼彈告別主持近18年的政論節目，不少曾與他合作的來賓都發文表達不捨。如今事隔一年，傳出他即將回鍋該電視台開財經節目，時間預計年後３月，據悉是電視台為了選舉鋪路。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 75
《戲說》男星宣布加入台八！全新造型亮相「狠砸5位數治裝」：要夠專業
藝人胡鴻達加入八點檔劇組，飾演房仲主管邱添財。為了貼近角色形象，他不僅特地剪了全新髮型，還為角色治裝砸下重本，「我一口氣買了五件高檔Polo衫、四件打底衫，加起來超過5位數，因為這個角色一定要看起來夠穩、夠專業、夠有說服力。」趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
被問「開過靈車嗎」 邰智源神回地獄哏全場失守
實境節目《真料理兩鍋論》於上周首播後，YouTube 頻道上架四天已累積 65 萬點擊率，主持人邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID 林柏昇、溫妮、丘涵日前一同開香檳、切蛋糕慶功。本周播出的全新級數，邰智源笑稱自己幾乎什麼車都開過，羅時豐追問「那你靈車開過嗎？」邰智源的回應更是大開自己地獄哏。Yahoo奇摩娛樂訊息 ・ 1 天前 ・ 5
李玉璽母傳急抱孫「擔心許允樂38歲生不出來」對話截圖直接打臉
許允樂與李玉璽去年12月中宣布結婚，由於兩人從認愛到結婚短短不到一年時間，不少人猜想是否女方已有身孕，不過消息遭男方間接否認。近期更是傳出婚事曾被李玉璽的家人反對？對此，許允樂也親自回應傳聞，還曬出與李媽媽的對話紀錄，打臉謠言。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 3
最強跨年哪場？阿妹坐鎮網推「免費聽到爽」嗨翻28萬人直接封神全台跪了
跨年夜剛落幕正式邁入2026，全台跨年表演話題仍持續延燒，其中最被網友一面倒推爆的，莫過於由「妹神」張惠妹擔任總導演的「2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」晚會。這場被網友狂讚為「免費聽到爽」、「一個台東幹翻全台」的跨年舞台，不僅在線上直播創下最高峰超過28萬人同時觀看的驚人數字，現場更湧入逾10萬人，堪稱2025年最強跨年晚會，2026年最震撼的開年畫面之一。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
瓊瑤翩然離世1年！《還珠格格》跨年突曝喜訊：紅塵作伴活得瀟瀟灑灑
瓊瑤翩然離世1年！《還珠格格》跨年突曝喜訊：紅塵作伴活得瀟瀟灑灑EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
演唱會天花板！蔡依林大巨蛋開唱挑戰極限難超越 自豪「It’s my pleasure」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導JOLIN蔡依林從去年的12月30日日起一連三天，在台北大巨蛋舉行「國泰世華銀行JOLIN蔡依林PLEASURE世界巡迴演唱會TAIPEI2025-...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話