新年希望又是開始運動？ 每天2分鐘爬樓梯…專家：內臟脂肪減13％

2026年即將到來，新年新希望應該不少人想要開始運動。不過有沒有發現，沒有養成運動習慣的人，常常進行一陣子後就失去動力。不過，減重醫師提出一項最新的實驗數據，顯示每天僅需約2分鐘的爬樓梯運動，持續12週後就能顯著減少內臟脂肪和心外膜脂肪，為忙碌的現代人提供了簡單有效的健康解方。

減重醫師蕭捷健在臉書粉專發文指出，一項針對BMI超標的肥胖成年人所進行的實驗，只要讓受試者每週4天、每天分6次以衝刺速度爬樓梯，每次僅需22秒，衝刺爬樓梯四層樓，就能夠有明顯的燃脂成效，尤其針對難以消除的內臟脂肪和心外膜脂肪影響最大。

蕭捷健提到，研究採用斷層掃描分析，發現受試者12週後內臟脂肪減少13％，部分人即使體重未變，腹部卻明顯縮小；另外，心臟外層的心外膜脂肪則減少15％，形同幫心臟「脫下一層豬油背心」，大幅減輕心臟負擔，蕭捷健表示，這種運動模式既省時又高效，對健康有直接幫助。

蕭捷健進一步指出，經液相層析質譜儀檢測，這種短時間高強度的運動能啟動體內代謝路徑，促使BCAA（支鏈氨基酸）濃度下降並加速代謝，從而改善肥胖、胰島素阻抗或第二型糖尿病患者的代謝困境，蕭捷健強調，「別再說沒時間運動，這個簡單方法能有效甩掉內臟脂肪，保持心血管健康。」

蕭捷健最後也提醒，不動本身就是一種慢性增肥計畫。「如果你跟我說你沒時間健身，你是沒時間換衣服？還是沒時間洗澡？事實是，你只需要22秒的樓梯衝刺。這不僅是為了身材，更是為了你的心血管健康。所以，上班時，別去擠那台慢得要死的電梯了。衝上去！ 如果爬完沒斷氣，恭喜大家，你的心臟剛剛脫掉了一件豬油背心。」

