新年度新北行動治理永和區首登場 里長盼立法淨空防火巷改善安全

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市今年度首場行動治理13日在永和區舉行，頂溪里長蔡美娟指出，社區公寓大廈防火巷淨空攸關公共安全，但民眾堆放雜物、機車隨意停放，卻無法可管，也不能劃紅線，工務局長馮兆麟表示，防火巷違規使用可依公寓大廈管理條例取締開罰，管委會也可設置「ㄇ型桿」或「告示牌」加強管理，以避免車輛停放於防火巷。

蔡美娟指出，永和區地狹人稠，許多民眾機車無處可停，就把車停放在公寓大廈間的防火巷內，或是堆放雜物，造成環境污染，更重要是影響到社區民眾發生火災的逃生通道，因此希望市府能研議加強法令禁止。

工務局表示，依公寓大廈管理條例第16條第2項規定，住戶不得於私設通路、防火間隔、防火巷弄、開放空間等處所堆置雜物、設置柵欄、門扇，並訂有違規罰則，若住戶於防火巷有堆置雜物、停車等違規行為，如經檢舉具體事證，工務局將依公寓大廈管理條例規定辦理。

工務局表示，防火巷、防火間隔目的係為當火災發生時，能阻隔火勢蔓延，並非供公眾通行之用，為加強住戶對於防火巷管理，防止車輛任意停放，建議住戶可參考設置活動式的「ㄇ型桿」或「告示牌」加強管理，避免車輛停放於防火巷。

另有永貞里長薛凌亞提案，永和區許多社區公寓都已老舊，民眾都很期待都更，但是往往因為都更實施者(建商)不專業造成進度延宕，她希望城鄉局都市更新處能在回覆審核結果時，以更直接白話向民眾說明，減少誤解，並且將推動都更成功的優秀實施者，發布在都更處官網，爭取民眾信任，促進廠商良性競爭。

城鄉局長副局長邱信智說，里長希望市府及實施者能夠把都更專業的意見，再轉化為民眾能夠簡單易懂的內容，都更處會來和實施者一起來辦理，社區民眾有個別問題，也可以打電話或到辦公室來，都更處也會仔細來説明，同時都更官網也一併把過去成功都更案及實施者，放在網站供民眾參考。

新北市今年度行動治理，首場在永和區舉行。(記者翁聿煌攝)

