新年從頭到腳換新！Dyson琥珀香檳、鬼塚虎馬年鞋、vacanza小福獸一次開運

每到新年，總覺得該為自己做點不一樣的改變。真正的「換新」，不只是形式，而是從每天最貼近自己的細節開始：早晨整理秀髮的那一刻、踏出家門的第一步，以及陪伴一整年的小物與心願。2026新春，就從頭到腳、由外而內，把狀態與好運一起更新。

從頭開始閃耀：Dyson新年限定「琥珀香檳」讓秀髮成為第一道光

新的一年，先把狀態照顧好。Dyson推出新年限定色「琥珀香檳」，攜手品牌大使張員瑛，將自我照顧化為每天看得見的光澤。溫潤酒紅、暖調銅色與淡粉香檳色交織，如同冬夜微光與節慶香檳的交會，讓日常吹整也成為值得珍藏的儀式。

（圖／品牌提供）

琥珀香檳系列不只講究外型，更回到Dyson最擅長的氣流科技與溫控設計，讓髮絲在不過熱的情況下維持柔順與彈性，從根本照顧頭皮與秀髮狀態。當造型不再是負擔，而是溫柔的日常，整個人的氣場也跟著不同。

Dyson Supersonic Nural™智能吹風機 琥珀香檳限定版 / 14,600元。Dyson Airstrait™二合一吹風直髮器 琥珀香檳限定版 / 16,600元。Dyson Airwrap i.d.™藍牙多功能造型器 琥珀香檳限定版 / 17,600元。（圖／品牌提供）

從腳步啟程：Onitsuka Tiger MEXICO66馬年限定，把好運穿上腳

新年第一步，總想走得更穩也更順。Onitsuka Tiger以經典MEXICO66為基礎，推出2026馬年限定鞋款，將象徵速度、能量與好運的馬年意象，轉化為低調卻耐看的設計語言。

Onitsuka Tiger鬼塚虎 MEXICO66 2026馬年限定款 / 5,180元。（圖／品牌提供）

鞋墊滿版馬蹄圖樣寓意步步向前，鞋身中央的七釘金色馬蹄鐵則化身幸運符號，細節藏得住祝福卻不流於張揚。側身以復古筆觸描繪虎爪紋，深暖色調與亮澤紅色層層堆疊，讓節慶元素自然融入日常穿搭。鞋尾拼接仿馬毛材質，隨步伐律動，多了一份奔放卻依然俐落的時髦態度。

Onitsuka Tiger鬼塚虎 MEXICO66 2026馬年限定款 / 5,180元。（圖／品牌提供）

把願望戴在身上：vacanza小福獸，讓新年心願天天陪伴

真正能陪伴一整年的好運，往往藏在最貼身的小物裡。台灣飾品品牌vacanza攜手yeeee pottery，推出全新「我的願望小福獸 Let your wish stay」，以陶藝的溫度結合金工細節，延伸經典祈願生肖系列。

vacanza祈願生肖系列 小福獸飾品，多款款式依門市與通路販售。（圖／品牌提供）

13隻小福獸各自承載不同祝福，從本命年的「實踐馬」、象徵人緣的「結緣兔」，到大受喜愛的「招財喵」，搭配對應能量水晶與色彩馬尾，讓祈願不再只是形式，而是每天都能感受到的陪伴。系列更延伸項鍊、耳環、擺件與御守香氛包，低敏925純銀材質，輕鬆融入日常穿搭。

系列更延伸項鍊、耳環、擺件與御守香氛包，低敏925純銀材質，輕鬆融入日常穿搭。（圖／品牌提供）

新春期間，vacanza同步打造「小福獸許願所」，結合日式繪馬文化，讓願望被好好寫下、好好收藏，也讓新年不只求好運，更記得在忙碌中照顧自己。

vacanza同步打造「小福獸許願所」（圖／品牌提供）





