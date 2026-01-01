新年快樂 國民黨請總統尊重憲法 勿心存獨裁

(記者蕭文彥台北報導)國民黨今日發新聞稿，在中華民國115年1月1日元旦，祝大家新年快樂，2026年中華民國國泰民安、兩岸和平，是國人新年最希望實現的心願。



國民黨團敬告賴清德總統，不論是兩岸和平或是朝野和解，啟動的鑰匙都在你的手上。希望賴清德總統所領導的民進黨政府回頭是岸，依法編足該編的預算、撤回該撤的法案及釋憲案，展現兩岸善意互動的誠意，拿出一個國家領導人該有的高度，中華民國115年才可能以兩岸和平、朝野和解，展開新的一年，否則衝突、停滯、對立的責任，總統賴清德必須負起完全的責任。



過去的2025年，立法院通過許多福國利民的法案，例如：財政收支劃分法平衡中央地方財政收支、軍人加薪、警消人員退休福利提升等法案，強化守護台灣的能力及士氣，同時完備法制的《憲法訴訟法》修正案，強化憲法法庭的正當性。然而，賴清德總統領導橫跨行政、司法、考試、監察四權的政府，不只違法拒編軍人加薪及警消福利提升預算，還違憲違法啟動憲法法庭，宣告憲訴法修法違憲。更以不副署、不公告立法院三讀通過的法律，摧毀憲法、架空國會，實質邁向獨裁。當人民以32:0終結大惡罷，國會依最新民意提出彈劾，就是要總統負起政治責任，向全民報告，監督及匡正總統及民進黨政府一切毀憲亂政作為。



今日總統賴清德居然重批在野彈劾總統是浪費時間，立院應思考開始辦正事，審查國防預算。國民黨團要敬告賴清德總統，依《中華民國憲法》發動彈劾總統程序，是給賴清德政府自清反省的機會。總統卻以浪費時間回應人民的憤怒，代表著賴清德總統對卓內閣、綠色大法官的毀憲亂政、國防部層出不窮的貪贓枉法、政府縱容詐騙猖獗徹徹底底的背書。當人民對獨裁者失去耐心，人民會有更實際的作為，來維護中華民國得來不易的憲政法治及自由民主。



針對行政院所提社維法、兩岸條例的修法，這是標準的管制言論、限縮人身自由的獨裁修法，國民黨團不可能同意，也絕不會縱容，依據立法院議事程序，國民黨團該怎麼做，就會怎麽做！



在新年第一天的此時此刻，國民黨團必須再次提醒賴清德總統，絕對的權利使人絕對腐化，民主的真諦就在監督制衡。朝野和解不能只是口號，放下固執的成見及意識形態，遵守中華民國憲法，追加行政院違法缺編、漏編的預算，且在不設前題下，依《中華民國憲法》來立法院進行國情報告，並針對彈劾案赴立法院進行答辯，才是尊重憲法、守法的總統新的一年最該做的事。