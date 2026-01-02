新年想轉職？人資提醒「務必等年終入帳」過來人曝慘痛經歷

近來不少公司陸續發放年終獎金，來犒賞員工一整年的辛勞，也有許多準備轉職的上班族蠢蠢欲動，對此有人資提醒「務必等年終獎金入帳再提離職」，掀起一票網友熱議。

有人資在論壇Threads發文，提醒打算轉換跑道的民眾，「務必等年終獎金入帳再提離職」，更進一步解釋，「入帳的意思是已經進到你的戶頭，可以領出來這樣」，坦言即使名冊已經編好，在匯款前一秒也還是可以更改，因此建議民眾在真的領到年終前，不要隨意提出離職，以免年終獎金被收回。

對此不少網友點頭「出社會第一年我就被耳提面命過的常識！」、「沒錯，要進帳才能提離職，上市大公司也一樣」，也有網友忍不住苦歎「會這樣做的公司真的很缺德，年終是犒賞今年一整年的努力，離職了也是曾經付出過吧，公司賠錢大家都沒有也就算了，就只有一個人沒有，或是抽獎不給人抽的都很扯」、「前公司為了怕大家領到年終後就離職，年前先給一半，年後一個月再給另一半。然後獎金不到一萬元唷，呵呵」、「有些公司還會故意把年終分2次給，第2次發是8月底」。

有網友則分享經驗談「我有位前同事在年終前放話領完年終後要離職，結果全公司只有他一個人沒有年終」、「之前有同事提離職的那天，剛好是老闆要來公司發年終紅包的日子，提了後他的紅包直接被抽一半起來發給其他人，會知道是因為，他的金額變很少，然後其他人多拿一包」、「突然覺得前公司很好，規定12/31在職就有領取資格，我隔天立馬離職，年終也確實有領到，去年的事情」。

撰稿：吳怡萱



