新年拿錢母 舊的能繼續擺？專家搖頭：2招化解

民俗專家指出，信眾可將舊錢母交由廟方處置，或是向神明稟明，待神明同意再行動。圖／董孟航攝

許多信眾會領取「錢母」放在錢包，盼能透過神明加持以錢生錢、盼得好運，不過廟宇時常推出限定生肖年錢母或套組，當進入新的一年，許多人好奇舊錢母是否能繼續擺放？又該如何處理？對此，民俗專家廖大乙指出，除1情況，否則建議「不要再擺放」，並分享2招處理錢母方法。

新的一年，許多廟宇推出限定年生肖錢母，至於舊的錢該母，民俗專家廖大乙指出，通常建議信眾「不要再繼續擺放」，除非如紫南宮蛇年錢母套組「聚寶盆」可明顯感受聚財者，就可以繼續擺放於財位。

然而無論是生肖錢母，或是帶有生肖意象的錢母套組，均為神明加持物件，無法任意丟棄，也無法焚燒化掉，若逐年收納，擔心沒有多餘空間擺放而造成困擾；廖大乙則建議，信眾可以讓其回歸本位，將錢母交還給原廟宇統一處理，或是向神明稟明處置方法，待神明聖筊允准再行處置。

至於錢母，則以純金打造，或是可用於市場錢幣即可，金額也不用太大，只要1元就有一元復始、包羅萬象、萬象更新等涵義。

★《鏡報》提醒您：民俗說法，僅供參考。



