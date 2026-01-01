新年提5允諾！ 卓榮泰：停砍公教年金依釋憲結果「該怎麼辦就怎麼辦」

卓榮泰出席元旦總統府升旗典禮。（圖／翻攝自臉書／卓榮泰）

今天（1月1日）是2026年的第1天，行政院長卓榮泰一早出席元旦總統府升旗典禮後發文，點名中央政府總預算、國防特別預算及財政收支劃分法等關鍵議題，盼立法院加速進行審議，並向國會喊話「不再提出違反憲政體制、削弱國家安全、破壞財政紀律的各種法案」。

卓榮泰清晨參與元旦總統府升旗典禮，活動結束於臉書粉專發文表示，「2026第一道曙光，迎接全新的力量……首先，感謝國軍官兵、海巡弟兄姊妹的守護，中華民國國旗始終冉冉升起、勇敢前行，『民主、和平、繁榮』將永遠與國人同在！」

卓榮泰指出，新的一年他有衷心的願望，期盼今年度中央政府總預算、強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例及預算、行政院版財政收支劃分法，請立法院儘速付委審議；針對中選會新人事案，也要請立法院儘速行使同意權，希望能藉此展開朝野互動新模式，建立共識、加強合作。

卓榮泰也列出5項允諾，其中軍人待遇條例、警察人員人事條例、公教人員退休相關法律，憲法法庭既恢復正常運作，將來依照釋憲結果，該怎麼辦就怎麼辦；而老農年金等福利津貼、兒少未來教育發展帳戶，行政院已具體研議多時，將多聽取各方意見，只要合於民主程序、實質充分討論、兼顧財政永續，行政院當與立法院協商溝通，均衡國人生活品質。

「有願望、有允諾，更有拜託！」卓榮泰強調，希望國會不再提出違反憲政體制、削弱國家安全、破壞財政紀律的各種法案，凡事合法合憲，以人民為依歸，為國家而團結；另祝中華民國2350萬人民「榮耀、自信、國富、民安」。

