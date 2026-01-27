新年換新鈔》喜迎馬年！央行2/9起共5天換新鈔 新台幣改版「台灣之美」票選同步開跑

中央銀行27日說明臺灣之美系列鈔券面額主題及農曆春節前新鈔兌換事宜。（攝影／李海琪）

農曆新年到！許多民眾習慣換新鈔來包紅包，博個好彩頭、喜迎金馬年。中央銀行今（27）日公布換新鈔事宜，洽請全台8家金融機構、選定455家分行（郵局）作為指定兌鈔地點，民眾可在2月9日到2月13日、共5個營業日，就近到指定兌鈔地點換新鈔。

另外，新台幣鈔券改版主題也在今日確定為「台灣之美」，央行提供12巷面額主提供給民眾票選，包含和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學等，等待民眾前往央行官網進行票選。

其中若為台灣國民還可抽獎，央行將提供10套「丙午馬年生肖紀念套幣」及100套「臺灣國家公園采風系列」平鑄套幣用於抽獎用，新一年替自己博一個好彩頭。

2月9號起8金融機構可換新鈔，百元鈔每人限兌100張

為便利民眾春節前兌換新鈔，發行局長鄧延達表示，已洽請臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構，選定455家分行（郵局）為115年指定兌鈔地點。

今年兌換日期訂於2月9日（週一）到2月13日（週五），共計5個營業日。鄧延達說明，新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門及營業廳均將張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔；壹佰圓券，每人限兌100張，貳佰圓等其餘各面額鈔券酌量供應」告示，有需要的民眾可前往兌換。

鄧延達補充，去（114）年平均新鈔發行額為3.72兆元，年增率5.43％；最高發行額約4.05兆元，年增率4.06％。預計本次通貨發行量可能會再創新高，不過仍需等到兌換期間最後一天才能揭曉。

此外，因資金調度及庫存限額等原因，各銀行兌鈔地點每日新鈔供應有其限額，央行表示，民眾若無法充分兌得所需之新鈔，可到其他鄰近兌換地點辦理。

台灣哪方面最美？新版台幣鈔券12面額主體開始票選

央行於去（114）年10月公布新台幣鈔券即將改版，時隔24年來首次。央行今也指出，將以「台灣之美」作為系列主題，其中又擬訂12項面額主題，將在即日起至2月13日17日止進行票選，民眾最多選擇5項、最少選擇1項面額主題。

首版新版鈔券於主題擇定後，將於2年半後發行。鄧延達指出，與「臺灣之美」相關之12項面額主題，包含和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物之美、保育動物之美及女性的光輝。

鄧延達表示，世界主要國家鈔券改版時，大部分都有提供新版系列主題、面額主題，例如瑞士的系列主題是「向世界開放的瑞士」、挪威則是「海洋系列」，不同面額也有不同的面額主題，另英國、丹麥跟瑞士用網路票選來決定主題，增加公民參與程度。

鄧延達補充，面額主題將每半年至一年陸續推出；至於哪個面額主題先出爐或者是否5面額都會改版，諮詢委員會仍在討論。針對票選以郵件認證，是否會有灌票疑慮？他回應，「彰顯台灣之美，大家來灌水有什麼關係」，將以開放心態看待，也歡迎全世界來投票。

央行提供12項面額主題，民眾可以電子郵件信箱認證後進行票選，每個電子郵件信箱只能投票一次。（圖片來源／截圖至票選介面）

總裁楊金龍先前透露，目前在外流通的紙鈔約有50億張，改版後將逐年汰換，每年希望能汰換掉7億到10億張；若以新估算單價計算，預算金額約在每年50億元左右。

國民參與新台幣改版主題票選，還可以抽獎博個好彩頭。鄧延達表示，為鼓勵我國國民踴躍參與票選活動，央行將提供10套「丙午馬年生肖紀念套幣」及100套「臺灣國家公園采風系列」平鑄套幣作為活動抽獎之用，相關抽獎辦法及詳細資訊請至票選網站查閱。

(原始連結)





