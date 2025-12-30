新年換機潮！ 2照片拚成動圖PK鏡頭升級「徠卡」

即將迎來新年，許多手機品牌搶推出新機款！就是看準現代多數人經營自媒體，對拍照、錄影功能要求較高，通通升級成2億畫素鏡頭，再搭載高續航力大電量；就有陸牌手機，推出內鍵新功能，最多可以用9張照片，拼接成動圖，還有AI功能一鍵消除路人、雜物；而另一家品牌則發布徠卡特別版，專攻攝影市場。

隨著新年腳步逼近，多家手機品牌紛紛推出新機種，主打強大的拍照與錄影功能。這波新機潮以2億畫素鏡頭為賣點，搭配高續航力大電量，瞄準自媒體創作者市場。其中一款陸牌手機推出創新功能，可將9張照片拼接成動圖，並具備AI一鍵消除路人與雜物功能；另有品牌則與徠卡合作推出特別版，專為攝影愛好者設計。這些升級功能顯示手機影像處理能力已逐漸挑戰入門級相機市場。

OPPO Reno15系列推出全新「出圈拼圖」功能，使用者可拍攝多張照片並拼接成動態效果，最多支援9張照片組合，讓Instagram動態只需一篇就能呈現完整故事。此外，該系列還具備AI慢動作和實況照片功能，使用者可自由選擇在影片開頭、中段或結尾處放慢速度，自拍時更能依場景選擇適合的色調。新機還配備AI實況照片消除功能，可直接刪除畫面中的雜物和路人，免去另外修圖的麻煩。OPPO Reno15全系列搭載最高6500mAh大電量，首次在非旗艦機種上配置2億畫素主鏡頭，大幅提升拍照與錄影功能。3C達人洪聖壹表示，現今智慧型手機的功能已與一般數位相機差異不大，可能會取代那些低畫素、低續航的入門級數位相機。

小米則推出年度壓軸機種17 Ultra，主打頂級影像配置，採用1吋主鏡頭及2億像素「超級長焦鏡頭」組合。小米與徠卡合作升級，還特別推出Xiaomi 17 Ultra by Leica特別版，鎖定高端攝影愛好者市場，頂配版售價接近一萬港元（約台幣4萬多元）。另有消息指出，vivo X300 Ultra將配備雙2億像素後置相機與7000mAh以上電池，預計最快在2026年第一季推出。洪聖壹建議消費者不要只看數字，還需考量感光元件類型和實際拍攝品質再做選擇。各品牌此次推出的新機款多專注於拍照攝影與高續航力，正是看準現代人經營自媒體的需求，高度依賴頂級拍攝功能，這將引發農曆年前後一波換機潮。

