新年換鈔開跑！央行公告銀行ATM也能領新鈔

（記者許皓庭／綜合報導）農曆春節前換新鈔需求升溫，中央銀行公布民國115年新鈔兌換期自2月9日至2月13日、共5個營業日；全台8家金融機構合計455處指定據點同步服務，部分銀行並提供ATM提領新鈔等替代方式。

央行說明，本次換鈔服務由台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政共同參與，455處據點包含372家銀行分行與83處郵局（含都會區與偏遠地區郵局），方便民眾就近兌換。

示意圖／農曆春節前換新鈔需求升溫，中央銀行公布全台8家金融機構合計455處指定據點同步服務，部分銀行並提供ATM提領新鈔等替代方式。（擷取自 免費圖庫Freepik）

兌換方式方面，民眾無須預約，於營業時間臨櫃排隊即可辦理；一般以等額舊鈔兌換新鈔。兌換數量則設有上限，百元新鈔每人最多100張；其餘面額（含200元等）將依各分行現場供應量酌量提供，若單一據點當日額度用罄，建議改至鄰近分行或郵局嘗試。

為協助民眾快速查找地點，央行也提供「新鈔兌換地點一覽表」，可透過央行官網、臉書或APP查詢，點開Google地圖連結或掃描QR Code即可導航至最近據點；如有疑問，可洽央行客服（02）2357-1945。

除臨櫃兌換外，部分銀行亦在換鈔期間規劃ATM提領新鈔。網友分享，台灣銀行部分ATM可一次提領200元與2000元等較少見面額，成為組合「五色鈔」紅包的另一路徑；但500元鈔券多仍以臨櫃供應為主，若希望一次湊齊多種面額，需提早安排時間。

另依各銀行公告，多家機構亦推出指定場域的ATM新鈔服務，包括中國信託於2月11日至2月13日在部分7-ELEVEN門市ATM限量供應1000元新鈔；台新銀行配合時程於2月9日至2月17日在指定賣場ATM提供新鈔提領；國泰世華與兆豐銀行也在部分據點以臨櫃及ATM方式酌量供應，實際面額與數量仍以現場為準。

社群平台也出現「為何有人仍選擇排隊」的討論。有網友指出，ATM提領受限於單次張數與可供面額，加上跨行提領可能產生手續費；若需要大量百元或500元新鈔，仍有民眾傾向改走臨櫃兌換，以減少操作時間並確保換到所需面額。

央行同時呼籲，若不特別需要新鈔，使用乾淨舊鈔同樣能傳達心意；也鼓勵民眾以手機門號轉帳等方式發送數位紅包，減少排隊與現金接觸。

