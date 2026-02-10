新年換鈔開跑！央行公告銀行ATM也能領新鈔
（記者許皓庭／綜合報導）農曆春節前換新鈔需求升溫，中央銀行公布民國115年新鈔兌換期自2月9日至2月13日、共5個營業日；全台8家金融機構合計455處指定據點同步服務，部分銀行並提供ATM提領新鈔等替代方式。
央行說明，本次換鈔服務由台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政共同參與，455處據點包含372家銀行分行與83處郵局（含都會區與偏遠地區郵局），方便民眾就近兌換。
兌換方式方面，民眾無須預約，於營業時間臨櫃排隊即可辦理；一般以等額舊鈔兌換新鈔。兌換數量則設有上限，百元新鈔每人最多100張；其餘面額（含200元等）將依各分行現場供應量酌量提供，若單一據點當日額度用罄，建議改至鄰近分行或郵局嘗試。
為協助民眾快速查找地點，央行也提供「新鈔兌換地點一覽表」，可透過央行官網、臉書或APP查詢，點開Google地圖連結或掃描QR Code即可導航至最近據點；如有疑問，可洽央行客服（02）2357-1945。
除臨櫃兌換外，部分銀行亦在換鈔期間規劃ATM提領新鈔。網友分享，台灣銀行部分ATM可一次提領200元與2000元等較少見面額，成為組合「五色鈔」紅包的另一路徑；但500元鈔券多仍以臨櫃供應為主，若希望一次湊齊多種面額，需提早安排時間。
另依各銀行公告，多家機構亦推出指定場域的ATM新鈔服務，包括中國信託於2月11日至2月13日在部分7-ELEVEN門市ATM限量供應1000元新鈔；台新銀行配合時程於2月9日至2月17日在指定賣場ATM提供新鈔提領；國泰世華與兆豐銀行也在部分據點以臨櫃及ATM方式酌量供應，實際面額與數量仍以現場為準。
社群平台也出現「為何有人仍選擇排隊」的討論。有網友指出，ATM提領受限於單次張數與可供面額，加上跨行提領可能產生手續費；若需要大量百元或500元新鈔，仍有民眾傾向改走臨櫃兌換，以減少操作時間並確保換到所需面額。
央行同時呼籲，若不特別需要新鈔，使用乾淨舊鈔同樣能傳達心意；也鼓勵民眾以手機門號轉帳等方式發送數位紅包，減少排隊與現金接觸。
更多引新聞報導
「世紀血案」熱議延燒！蘇一峰嗆：都執政10年為何不公布？
威力彩頭獎上看13.5億！「4生肖」偏財狂飆 這週最旺
其他人也在看
ETF定期定額選「每月扣一次」還是「分三次扣」？專家建議：這套「三分法」配置最穩健！
定期定額扣款日如何設定？網友描述：目前打算每個月固定投入15,000元投資006208（富邦台灣采吉50基金），但是好奇扣款的「頻率」要如何設定？一個月擇一天投入15,000，或者一個月中擇三天各投入5,000元，績效會有差異嗎？本文特別邀請ETF專家股添樂為網友解惑！
面板、衛星板一起綠！群創跌跌不休狂噴9.1萬張 「這檔」重摔5.6%炸量6.7萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在半導體及機電族群領漲下，台股大盤今（10）日走紅，截至11點，加權指數暫報32904.69點，上漲500.07點或1.54%，成交量528....
分析師認證沒對手！「這2檔」入選最強成長股：抱緊未來有望贏大盤
AI熱潮持續延燒，科技股成為許多投資人長期持有的熱門標的。美國投資媒體《The Motley Fool》指出，目前的多頭市場已進入第4年，由成長股領軍。由於成長股在過去十多年持續跑贏價值股，以下兩檔股票被認為是現在適合買進、長期持有的成長型標的。
快訊／傳被輝達拋棄！美股開盤「科技巨頭」暴跌破5％
上個交易日美股強勁反彈，道瓊工業指數突破5萬大關，讓美國總統顧問納瓦羅（Peter Navarro）大讚「川普經濟學勝利」，今（9）日美股可多留意大盤指數。個股消息則有輝達（Nvidia）的次世代AI系統，傳出將排除美光（Micron）作為記憶體供應商。今日美股開盤，美光一度下跌5.05%。
台股封關在即！ 專家：可以低接11類股抱著過年
台積電即將於2月9日至10日召開為期兩天的董事會，此次會議首次移師至日本熊本舉行，成為市場矚目焦點。台股即將於2月11日封關，財經專家表示，投資人可在封關前考慮抱這「11類股」過年。
轉虧為盈！友達2025年獲利68億元 每股盈餘0.9元
面板廠友達（2409）今（10）日舉行法說會，公布2025年歸屬於母公司業主淨利為68.4億元，每股盈餘0.9元，全年轉虧為盈。展望今年，友達表示，目前外在變數仍多，審慎樂觀看待今年整體市場需求
【Yahoo早盤】封關倒數！台股大漲逾600點站上3萬3 分析師陳石輝2招揭抱股方向
明（11）日將迎來封股日，台股今（10）日延續猛烈攻勢，早盤大漲逾600點，飛越3萬3大關，創下歷史新高。運達投顧分析師陳石輝開盤後受訪表示，美股表現穩健、台股賣壓已大致消化，加上法人現貨偏多操作，推升指數續強，但離長假僅剩1日交易日，建議控制持股水位，聚焦營收亮眼且位階相對低檔個股。
台積電明天有多噴？ 名師喊：1900元有機會
台積電（2330）今（10）日公布 1 月合併營收高達4,012億元，不僅首度站上 4,000億元大關，更繳出月增19.8%、年增36.8% 的「雙增」超強成績單。這份神級數據徹底粉碎了市場對第一季淡季的疑慮，PTT與各大社群瞬間湧現慶祝行情，網友紛紛大讚：「2,330 元真的要到了！」、「2,000 元以下都是禮物」。不過，股市名師看法趨向分歧，有人看好 1,900 元指日可待，但也有專家提醒短期衝擊 2,000 元恐「過於樂觀」。
封關倒數！台股一度漲近900點！挑戰今年收盤第一大 專家籲逢高減碼
受惠於美股上周五強力反彈，台股今日（6日）氣勢如虹，開盤即大漲 883 點，最高觸及 32,666 點，漲點創今年第一大，專家表示，建議逢高減碼，並落實現金為王，將現金水位拉升至 50%。
三星昔「滅台計畫」超放肆！張忠謀靠「夜鷹」完美反擊
南韓與台灣經濟產業高度重疊，早已是多年的競爭對手，台積電現在雖為晶圓代工龍頭，但過去一度被三星搶單，上演技術超車。所幸台積電創辦人張忠謀並未慌了手腳，全面強化技術推進，啟動夜鷹計畫24小時研發不停歇，突破10奈米製程瓶頸，擊退三星重獲大客戶信任，並在後續轉進先進製程奠定良好基礎。
台積電鉅額交易試水溫 現1870.33元新天價
[NOWnews今日新聞]台積電9日盤後鉅額交易，最高配對價衝到1870.33元、刷新紀錄，市場解讀，這是替短線挑戰1900元丟出訊號試水溫。盤後資料顯示，台積電當天鉅額配對一共成交9筆，價格帶落在1...
史上最強單月！台積電1月營收首度衝破4千億元 年增37％
台積電（2330）今（10）日公布今年1月營收，金額為4,012億5,500萬元，創下史上最強單月營收，月增19.8%，年增幅度36.8%。
法人挺 籌碼穩定股安心過年
在美股走弱、封關避險情緒雙重夾擊下，台股單周二度回防月線，專家指出，台股本周2月11日封關在即，市場短線交易盛行，加上丙種資金陸續回收，研判散戶持股比重高之熱門股震盪恐加劇，但觀察旺宏（2337）、長興（1717）等15檔上周融資減少、法人彎腰撿鑽石的籌碼穩定股，將成安心抱股過年的首選。
全民瘋理財，基富通觀察83%投資人捨短取長，逾14萬人定期定額扣款
【財訊快報／記者劉居全報導】全民理財意識抬頭，理財觀念也出現微妙轉變。根據基富通證券發布的「平台投資人觀察報告」顯示，高達83%的投資人將理財目標設定為「追求資產穩健增值」或「穩定收益」，僅有14%選擇追求短期高槓桿投資回報，顯示投資心態正由過去追逐高報酬，逐步轉向強調長期、紀律與風險控管。在主被動式ETF與TISA臺灣個人投資儲蓄帳戶推動下，全民理財風潮持續發酵，也帶動共同基金市場逐年成長。投信投顧公會統計，截至去年底，國內共同基金總規模達16.3兆元，年成長率16.4%，其中，ETF成長18%、一般主動式基金成長15%。而基金交易平台－基富通透過「TISA好享投」全民理財專案，結合投信業者的優質旗艦基金，及主打0手續費、低經理費的優勢，成功吸引不同年齡與族群參與投資，去年基金存量成長23%，明顯高於整體市場表現，並在今年1月中突破2,000億元。進一步觀察基富通平台投資人行為，定期定額投資人數每年皆以1至2成的幅度穩定增加，目前已有超過14萬人採取定期定額方式扣款投資，占平台總客戶數四成以上，成為推動基金存量穩健成長的關鍵動能。在理財目標方面，有37%的投資人希望在「穩定收益與資產
台股封關》6檔特種兵出擊！年後紅包行情全攻略
台股封關倒數計時，股民如何讓手中…
廣達1月營收2308億元年增6成 改寫歷史次高
代工大廠廣達（2382）今（9）日公布2026年1月合併營收達2,308.35億元，雖較去年12月衰退15.3%，但連續2個月站穩2千億元營收大關，年增61.9%，改寫歷史次高紀錄。
原物料回檔也不怕！八大公股豪砸3.5億元進貨這「電纜股」近9千張 看好電網升級、AI訂單動能
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（2／2～2／6）收在31,782.92點，周線下跌280.83點，跌幅0.88％，中止連6紅。觀察八大公股銀行近5日買超個...
載板三雄「它」最強？元月營收報喜「這2檔」卻開高低走 外資目標價曝光
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導受惠於AI與高效能運算（HPC）需求持續升溫，載板三雄元月營收報喜，欣興一月營收改寫歷史單月第三高；景碩創單月歷史新高紀...
高市早苗大勝！法人點名帶旺「這兩類股」
日本眾院大選結果出爐，首相高市早苗領導自民黨狂掃316席，創二戰後單一政黨突破2/3席次歷史紀錄。法人分析，政權超穩定將加速「高市經濟學」推動，引爆日股新一波復興行情。其中，被列為國家戰略的「半導體產業」受惠於政府大力支援與AI趨勢，以及體質轉型的「五大商社」在股神巴菲特加持下，將是最大贏家。投資人可透過日股ETF精準卡位這波政治紅利，掌握日本市場的成長動能。然而，仍需留意財政支出、日圓弱勢及地緣政治風險。
影／過年包紅包先換新鈔 全台455處銀行郵局據點今同步換鈔服務
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】農曆春節將近，為便利民眾兌換新鈔包紅包，中央銀行宣布，今年春節新鈔兌換服務