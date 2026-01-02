新年散步新玩法！來動物園跟著「馬偵探霍斯」走進馬科動物的真實世界

記者/鄭欣宜報導

隨著 2026 年農曆歲次丙午生肖馬年將近，臺北市立動物園跳脫以往在室內辦理靜態生肖主題特展的框架，將展區直接延伸擴大到園區各「奇蹄目」動物的活動場。透過「馬偵探『霍斯』」的偵查視角，讓遊客能深入探索馬科動物所面臨的生存危機，了解動物園在國際野生動物保育中扮演的關鍵角色，同時在動物園數位地圖化的「動物園智慧化導覽導航系統」中，體驗新的「霍斯辦案」任務，邀請遊客在年初來園「走『馬』看花」，一起解鎖「馬」科動物的故事。

蒙古野馬

臺北市立動物園為迎接2026馬年來到，推出馬科動物特展與闖關遊戲「霍斯辦案」。這次生肖特展不同於以往在室內館的教育中心舉辦的模式，展區散布在園內戶外的動物活動場旁，包括兒童動物區的迷你馬、家驢（馴化驢）、沙漠動物區的非洲野驢、非洲動物區的查普曼斑馬、溫帶動物區的蒙古野馬等馬科動物，也包含非洲動物區白犀牛、熱帶雨林區馬來貘（花豹旁）等和馬科同屬奇蹄目的動物。

生肖特展霍斯辦案

馬科動物在自然界中不僅是熱力奔跑的象徵，更是草原生態系穩定與否的重要生物指標。然而，在非法獵捕、棲地喪失與人獸衝突的威脅下，許多家族成員正走向瀕危趨勢。非洲野驢 (African Wild Ass)被國際自然保育聯盟 (IUCN) 列為「極危 (CR)」等級。臺北市立動物園長期投入國際保育合作計畫，成功在園內繁殖建立起衛星族群，是該物種在亞洲的重要避風港。

蒙古野馬 (Przewalski's Horse)曾一度在野外宣告滅絕，現為「瀕危 (EN)」等級。透過全球動物園與保育機構的繁育計畫，目前也已成功復育並嘗試野放回野外原棲地，是生物多樣性保育可茲借鏡的成功經驗。此次特展更納入了同屬奇蹄目的「白犀牛」與「馬來貘」，拓展物種分類的知識性。

查普曼斑馬

為了提升大眾與特展的互動性，動物園特別推出線上闖關遊戲「霍斯辦案」。遊客將化身為偵探助手，穿梭於兒童動物區的迷你馬與家驢、沙漠動物區的非洲野驢、非洲動物區的查普曼斑馬及溫帶動物區的蒙古野馬等七大現場。藉由「動物園智慧化導覽導航系統」，遊客需要實地觀察動物行為、研讀展板資訊，完成闖關解決偵探「霍斯」面臨的保育難題。由於展區分散園區各地，因此得靠遊客一步一腳印走訪七處動物活動場完成闖關，期待大家發揮「不遠千里」的精神來和各種馬兒及牠們的奇蹄目朋友們碰面，揭開草原上各種與「馬」有關的生態訊息和保育行動。！

從馴化與人類相伴的迷你馬，到荒野中頑強生存的野驢、斑馬和蒙古野馬，每一種馬科動物都在人類社會發展歷史中佔著重要的一席之地。期望透過這次「霍斯辦案」特展，讓遊客在馬年初始走訪園區，能多了解牠們在生存上所面臨的困境，共同為守護野生動物棲地保育採取行動。