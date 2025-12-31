新年新制上路！ 台南敬老金調高、日台旅遊門票互惠

台南YouBike 2.0自新年起須投保公共自行車傷害險才能租借。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕迎接嶄新的1年(2026年)，中央多項新制度正式上路，台南市也同步推出多項「限定加碼」與創新措施，從長照、交通、環保到旅遊福利，全方位回應市民生活需求。

在社會福利方面，南市自新年起將重陽敬老金提高至每人1500元，持續照顧長者生活；申請海葬補助，協助辦理殮葬及租用船舶事宜擴大為全年皆可申請，每位亡者補助1萬5000元，減輕家屬負擔。

原住民福利同步升級，針對設籍台南的原住民市民，提供分級租金補貼，並加保意外失能與身故保險，從居住到生活安全一次到位。

在公共安全與環保管理上，市府啟動建築物外牆安全巡查計畫，加強老舊建築管理；另自7月1日起，出廠滿一定年限之柴油大客貨車及燃油機車進入南部科學園區台南園區及樹谷園區空氣品質維護區前，須具備合格檢驗或有效期限內之自主管理標章。

觀光方面亮點十足，台南與日本7個友誼城市推動景點門票互惠，新年起，台南市民持身分證或市民卡赴日本指定景點，即可享專屬優惠，日本友誼市市民來台南旅遊，也能比照市民價格入園。

交通新制也與生活息息相關，YouBike 2.0自115年起須投保公共自行車傷害險才能租借，保障騎乘安全；全國同步實施的還包括最低工資調升、育嬰留停津貼提高、家庭照顧假更彈性、高齡駕照管理與TPASS回饋等措施。

市府提醒，115年新制不少、影響面向廣，建議市民提早掌握，讓新制度真正成為新年度的生活助力。

