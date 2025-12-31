新年新希望總事與願違？專家曝5大地雷 最忌說出「這2字」

新年新希望總事與願違？專家曝5大地雷，最忌說出「總是」與「從不」。示意圖／取自pixabay

過了今天，就將迎來嶄新的 2026 年，新年新氣象！不少人都會在此時為自己訂下全新的年度計畫，期許在新的一年有所改變與成長。不過，你知道制定新年目標其實也有「地雷」嗎？專家提醒，規劃時應避免使用「總是」與「從不」這類過於極端的詞彙，因為非黑即白的要求往往難以長期堅持，反而容易半途而廢。

隨著2026年即將到來，許多人開始為新的一年訂下各式各樣的新年計畫，希望在健康、工作、財務或生活方式上有所突破。不過，專家提醒，若計畫訂得不當，往往容易前功盡棄。以下是專家整理出的5大原則，幫助新年目標更實際、也更容易持之以恆。

一、目標要切合實際，而非空泛宣言

2026年會是你「減肥」、「換工作」還是「搬家」的一年？前全科醫生、現任信心教練的克萊爾（Claire Kaye）博士指出，這類說法多半只是「施壓式宣言」，並非真正可執行的計畫。她表示，新年決議常失敗，原因在於目標不夠清楚、過於寬泛，且脫離現實。

廣告 廣告

她建議，先盤點生活中哪些事情進展順利、哪些讓你感到精疲力竭，或哪些只是出於慣性行為。當你明白自己真正想要的是什麼，而不只是想逃避什麼，改變才更可能長久。

因此，與其寫下「我要減肥」，不如改成「我希望感覺更有活力，並找出讓身體更自在的方法」；與其說「我要換工作」，不如設定為「探索什麼樣的工作能帶給我意義，並踏出一小步去靠近它」。

二、避免使用「總是」與「從不」

心理學家金伯利（Kimberley Wilson）提醒，制定目標時應避免使用「總是」或「從不」這類極端用語。這種非此即彼的設定，對多數人而言，幾乎無法長期堅持，一旦出現失誤，反而更容易功虧一簣。

三、為「復發」預先做好準備

不少人會在連續幾週表現良好後，因一次熬夜、一次外食或一次偷懶而感到挫敗，進而放棄整個計畫。金伯利指出，問題在於「人們往往只為自己狀態最好的時候做計畫，卻沒有為疲累或壓力大的時刻預留應對方式」。

他強調，復發是改變過程的一部分，並不代表失敗，因為「堅持比完美更重要」。目標的重點不是做到毫無缺失，而是避免因一時衝動就徹底放棄。當犯錯時，以「好奇」取代自責，並把每天都視為重新開始的機會，而非等到下週或下個月才重來。

四、善用「習慣疊加」技巧

職業教練艾瑪（Emma Jefferys）分享，「習慣疊加」是提升成功率的有效方法，也就是把新行為與既有日常習慣結合。例如刷完牙做幾個伏地挺身、哄孩子睡覺後進行伸展，或完成固定動作後寫作10分鐘。

她指出，這不是為生活增加負擔，而是將新行為自然融入原有節奏中。此外，營造有利於成功的環境同樣重要，例如想多閱讀，就把書放在床邊，讓行動變得更容易發生。

五、讓目標與正向動機連結

若新年願望與存錢或理財有關，專家建議可將目標與令人期待的事物結合，成功率會更高。Octopus Money個人理財主管湯姆（Tom Francis）表示，無論是計畫旅行還是建立緊急預備金，清楚而有吸引力的目標能讓儲蓄不再像是一種限制。

他也提醒，不宜一次設定過多改變，選擇2到3個優先事項即可。例如與其被「一年存1200英鎊（折合台幣約50000元）」嚇到，不如聚焦於「每月存100英鎊（折合台幣約4200元）」，會更容易執行。即便遇到突發開支、暫時放慢腳步，也不代表失敗，因為「只要持續這個習慣，就是在前進」。



回到原文

更多鏡報報導

喝咖啡、飲料算補水嗎？營養師揭驚人答案 破解3大水分來源迷思

Google一天只上班4小時？他看IG影片驚呆喊爽 員工曝「背後秘辛」

「水煮蛋」不是人人能吃？中醫曝3地雷 感冒吃恐咳更慘、燒更久