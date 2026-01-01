新年新希望！元旦12星座運勢曝 雙魚投資獲利、獅子另闢賺錢捷徑
今天（1月1日，元旦）是2026年的第1天，代表著新的機會與無限希望，清水孟國際塔羅小孟老師便列出12星座的工作運、感情運及財運，並點出幸運色、貴人星座與小人星座，其中處女座有機會拿到豐厚獲利，雙魚座投資將大有所獲。
●牡羊座
工作：善良正直友善
感情：願意遷就對方
財運：獨立經商有利
幸運色：耐火磚紅
貴人：魔羯
小人：獅子
●金牛座
工作：獲得意外驚喜
感情：感情進展甜蜜
財運：穩定發展局面
幸運色：暗礦藍
貴人：牡羊
小人：水瓶
●雙子座
工作：積極表現成果
感情：聽聽伴侶意見
財運：多種賺錢管道
幸運色：栗色
貴人：雙魚
小人：牡羊
●巨蟹座
工作：掌握主導權力
感情：情人互動良好
財運：投資眼光不錯
幸運色：番木瓜色
貴人：水瓶
小人：金牛
●獅子座
工作：事業穩定經營
感情：感情投其所好
財運：另闢賺錢捷徑
幸運色：幽靈白
貴人：獅子
小人：天秤
●處女座
工作：適合經手契約
感情：當個愛情聽眾
財運：可得豐厚獲利
幸運色：月黃
貴人：巨蟹
小人：雙魚
●天秤座
工作：豐碩成果回報
感情：貴人相助有成
財運：財務評估特準
幸運色：海軍藍
貴人：處女
小人：巨蟹
●天蠍座
工作：獲得效益回饋
感情：得到伴侶照顧
財運：嘗試合夥投資
幸運色：靛色
貴人：雙子
小人：天蠍
●射手座
工作：獲得公司補助
感情：獻出浪漫玫瑰
財運：獲利再創新高
幸運色：暖粉紅
貴人：金牛
小人：射手
●魔羯座
工作：理性對待同事
感情：滋潤對方心靈
財運：物美價廉好物
幸運色：萬壽菊黃
貴人：射手
小人：雙子
●水瓶座
工作：爭執減少很多
感情：打動對方芳心
財運：有機會得分紅
幸運色：青瓷綠
貴人：天蠍
小人：處女
●雙魚座
工作：計劃穩定執行
感情：對方表露心聲
財運：投資大有所獲
幸運色：淺珊瑚紅
貴人：天秤
小人：魔羯
