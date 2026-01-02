新年新希望 我們該期許歲月靜好還是鬥爭如常？

就在邁入新年前夕，台海才剛經歷中共實彈軍演的震撼。賴清德總統歲末接受外媒專訪時，直指北京實力不足以跨越台海，中共解放軍隨即以軍事動作封鎖海疆，煙硝味之重，令國際社會捏了把冷汗。期間，賴總統緊急喊話「不升高衝突、不挑起爭端」，但元旦談話態度依舊強硬，甚至表示「台灣必須做最壞的打算」，2026年的台灣海峽恐怕依舊滿布陰霾。 翻開賴總統的元旦談話，字裡行間依然充斥著冷戰式的對抗思維。他一邊細數 1.25 兆國防預算的宏圖，一邊強化「國安十法」與「反滲透策略」的威懾。然而，作為國家元首，除了向國人喊話「沒有時間內耗」，賴總統似乎依然沒有想讓兩岸關係融冰的跡象。 對賴政府而言，兩岸關係似乎被窄化為一場「誰更有實力」的鬥爭。當政府持續堆高兩岸的仇恨螺旋，將任何交流視為「滲透」，將內部質疑視為「內耗」時，台灣實際上正陷入一種越防衛、越危險的悖論。這種以鬥爭為常態的執政韌性，究竟是在保護民主，還是在加速社會的撕裂與台海的兵凶戰危？ 中國國家主席習近平在2026年新年談話，延續對民進黨政府抗中的態度，以對政治對象喊話觸及台灣問題。過去兩年，習近平在新年賀詞中提到台灣，免不了要說「祖國統一是歷史必然」、「誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢」，今年還加入「台灣光復紀念日」與「血濃於水」等文化敘事。 面對賴政府的強硬與國際勢力的介入，中國顯然不再糾結於短期的口水戰，而是透過常態化的戰備警巡與十五五計畫的經濟磁吸，試圖在歷史大勢中冷處理賴清德。這種戰略蔑視背後隱藏的，是更深層的整合企圖與更難應對的長期壓力。 相對於民進黨的仇中路線，國民黨主席鄭麗文的談話具有一定的溫度。她力倡和平，並將 2026 年的新年希望寄託於「和」字。除了期許朝野和解、停止內鬥，更期許兩岸能在交流的情況下化解歧見。 鄭麗文的主張點出了台灣社會最深沉的渴望，誰不希望歲月靜好？ 當執政黨將國防預算視為唯一的保台路徑，在野黨提出了另一種可能；透過尊嚴的交流與對話，化解不必要的敵意。如果「九二共識」換來數十年的台海和平，為何今日的賴政府寧可選擇無限的軍費與動員，也不願嘗試一絲融冰的可能性？ 回首2025年的驚濤駭浪，讓人意識到，安全不應僅僅建立在武器的擴張上，更應建立在智慧的溝通。新的一年，賴政府還要繼續對外對內無限鬥爭嗎？鄭麗文期許「兩岸和平」，賴清德卻要國人「準備最壞打算」，台灣的平安該寄予誰？

