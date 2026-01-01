新年新希望？澤倫斯基邀請川普親訪烏克蘭，盼藉此施壓普京、加快停戰談判進度

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在2025年末公開邀請，希望美國總統川普（Donald Trump）新的一年能和其他國家領袖一樣，親自訪問基輔，在當前俄烏持續協商停戰的關鍵時刻，這項邀請被視為烏方冀望從華府身上，尋求更多安全保障的手段。

綜合外媒報導，澤倫斯基甚至向記者明確表示，不只邀請川普來訪、親自踏上烏克蘭國土，而且還期待這位美國總統，以「直接降落」基輔的方式登場，而非像其他領袖那樣透過波蘭搭火車從陸路進入。這種出場方式，不僅符合愛面子的川普風格，更能間接展現美國對烏克蘭的支持立場。

「假如川普總統能夠直接飛抵烏克蘭，這將表明我們絕對有機會期待停火與和平。」

繼12月28日前往佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）與川普深度交談後，澤倫斯基透露、美烏雙方正圍繞一份「20點和平計畫」進行最後協商。其中最受矚目的條款，莫過於要求美軍進駐烏克蘭，作為戰後安全保障的一部分。

2025年11月22日。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和第一夫人在基輔的大饑荒受害者紀念碑前致敬，大饑荒在20世紀30年代造成數百萬人死亡。（Ukrainian Presidential Press Office via AP

澤倫斯基強調，目前正在討論讓美軍進駐的可能性，雖然最終決定權在美國自己手中，但如果能通過、對烏克蘭而言，這將是極強大的安全後盾。除此之外，烏克蘭也正與歐洲盟友在內，商議另一份「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）的協防方案。

闢謠美烏裂痕與襲擊普京

針對俄羅斯指控烏克蘭襲擊普京（Vladimir Putin）官邸一事，澤倫斯基嚴正否認，並駁斥此舉為「意圖干擾川普調停努力」的俄式大外宣。他還透露，烏克蘭國安官員烏梅羅夫（Rustem Umerov）與美國總統特使威科夫（Steve Witkoff）近日保持通話交流，雙方正為1月在法國舉行的領導人峰會做最後準備。

2025年12月17日。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）和俄羅斯參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）出席了在俄羅斯莫斯科舉行的國防部年度理事會會議。（AP）

除了想盡各種外交手段，試圖加速談判進度，烏克蘭同時還得面對，俄軍毫無停歇的攻勢。就在跨年夜前夕，俄羅斯向烏克蘭發射127架無人機，其中101架被攔截。但南部港口的敖德薩（Odesa）卻因此成為重災區，多棟民宅受損、還造成3名兒童在內的6人受傷。

當地州長基佩爾（Oleh Kiper）指出，俄軍近期刻意鎖定電力等能源基礎設施，單就12月、就有10座變電站遭受攻擊毀損。

