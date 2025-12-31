新年新政運動幣上路 文化幣將全面常態化

為落實全民運動政策與文化扎根目標，運動部、文化部自明(2026)年起，同步推出「運動幣」與全面升級的「文化幣」。運動幣不僅將原有青春動滋券轉型擴大，文化幣也正式納入13至15歲族群常態發放，從運動健康到藝文體驗雙軌並進，藉由更彈性、多元的補助機制，鼓勵全民動起來、青年走進文化現場。

運動部今(31)日宣布，「青春動滋券」轉型為「運動幣」，發放對象延伸至年滿16歲以上國民。預計明年第1季上路，首波發出60萬份，每份面額500元，凡民國99年1月1日前出生者皆可登記參加抽籤。使用範圍除延續「做運動」、「看比賽」外，新增「添裝備」類別，每人最高可抵用200元，用於購買運動服裝、鞋款、器材及運動穿戴裝置，其餘2類則能以500元全額抵用。

運動幣採線上登記抽籤制，登記期間為1月26日至2月8日，其中1月26日至30日依身分證字號末碼分流，1月31日起全面開放登記，預定2月12日直播公開抽籤，確保公平透明。中籤的民眾可以從3月1日起至合作店家消費，使用期限至2026年12月31日止。

合作店家部分，業者自2026年1月5日起可提出申請，原青春動滋券店家完成資料確認即可轉換，並延續「日日對帳、週週結算、速速撥款」原則，降低業者行政負擔。

在文化政策方面，文化部將文化幣全面升級，13至15歲不再試辦，正式與16至22歲青年同享每人1,200點文化幣，象徵邁入「10年世代」新里程碑。行政院長卓榮泰表示，文化幣自2023年推動以來，利用率與效益逐年提升，期盼青年「早點領、早點用」，讓文化成為生活的一部分。

文化部長李遠指出，文化幣不只是補助，更是一種世代投資，青年運用文化幣所產生的消費，將全數回饋台灣出版、電影、表演、視覺藝術及文創產業，形成文化正向循環。鼓勵青年多元運用文化幣，看國片、買書、欣賞表演藝術，培養長期文化消費習慣。

符合資格者只要下載文化幣APP完成註冊、驗證身分，即可立即領用，效期同樣至2026年12月31日止。為提升使用黏著度，文化幣APP同步升級，導入遊戲化機制，透過消費解鎖等級與加碼回饋，並結合人氣IP角色，讓文化體驗「好用又好玩」。

