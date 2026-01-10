新年新氣象擺脫負能量！「拋開惡運法」步驟一次看
生活中心／翁莉婷報導
2026年為丙午馬年，是天干「丙」火、地支「午」馬組合，形成罕見「雙火」格局，也就是民間俗稱的「赤馬紅羊」，象徵能量旺盛、行動力強，同時適合快速佈局、突破轉型。不少相信風水的民眾會善用居家、辦公室中關鍵方位，抓住機會、穩住正財、引動偏財，並啟動桃花、人際、學習等能量。彰化埔鹽紫竹觀音宮日前在臉書分享「拋開惡運法」，只要簡單準備「5樣」東西就能送走惡運使好運降臨。
彰化埔鹽紫竹觀音宮日前分享的「拋開惡運法」引起民眾關注。（示意圖／民視新聞資料照）
2026年是「丙午馬年」也是60年出現一次的「赤馬紅羊劫」，因丙午馬年為「雙火」格局，除了能量旺盛外還充滿許多挑戰和變動。近日，彰化埔鹽紫竹觀音宮在社群分享1則貼文，文章中提到「拋開惡運法」的相關內容，只要「準備一個紅包袋」以及「一張兩面都是紅色的紙」，還有「7個桔子皮」、「自己的7根頭髮」，再「剪下一些指甲」，就能送走自己的惡運並迎來好運。
準備紅包袋、桔子皮、頭髮等5樣東西，放7日後再丟到大海就能讓惡運隨大海流走。（圖／翻攝畫面）
此外，彰化埔鹽紫竹觀音宮在臉書中也寫下「詳細作法」，先把剪下來的這些指甲和7根頭髮放進紅包袋中，且在紅包袋外面寫上自己的名字和惡運，之後再把準備好的紅紙寫上三個字「好運到」，然後把桔子皮包起來，將紅紙和紅包袋放在枕頭下壓7天，等待7天後將紅包袋內的桔子皮用來泡澡，把身體洗乾淨，剩下的紅包袋則是拿到海邊丟到大海，這樣一來就能讓自己的惡運隨著大海流走，好運自然而然就會隨之到來。
以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。
原文出處：2026難得一遇赤馬紅羊劫！專家曝「拋開惡運法」枕下壓7日：擺脫負能量
更多民視新聞報導
全球醫療照護指數出爐「台灣連8年世界第一」！中國僅排「這名」
最新／F-16失事搜索行動進入第4天！傳找到辛柏毅救生衣 海巡緊急澄清
她狂打考生頭部稱「開智慧」 網狠酸：台大在等你
其他人也在看
不只嘲諷李多慧！林妍霏嗆李珠珢廣告「X小」酸台男 富邦育樂發聲了
喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，其中她舉李多慧的下班影片為例，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，還嘲諷李珠珢的廣告。對此，富邦育樂表示，已經留意到相關討論，喊話「希望外界尊重拉拉隊員的職業」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 29
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 1 天前 ・ 10
腹脹噁心掛急診！ 醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU
醫師白永嘉在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文分享，最近的急診病人中，有不少眩暈、流感、消化道出血、心肌梗塞的病例。白永嘉提到，日前一名醫師看診時，一名患者表示自己腹脹、噁心，還頭暈到快暈倒，讓醫師察覺有異，立刻加做心血管的抽血指數檢查，檢查結果顯...CTWANT ・ 21 小時前 ・ 16
嗆聲「斬首賴清德」慘了！館長臉書13字回應
[NOWnews今日新聞]網紅「館長」陳之漢，去年（2025年）10月，因在YouTube直播中多次公開發表「斬首賴清德」、「把賴清德的狗頭斬下來」，並說出「兩岸一家親、我們都是中國人」等涉及「武統」...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 361
三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天 中南部恐更極端
低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 3
會被大陸笑死！？ 呂禮詩：空軍基地的機堡沒有門
花蓮空軍基地1架F-16AM型戰機6日晚間進行例行訓練時，在花蓮外海失事，飛官辛柏毅連喊3次跳傘後失聯。小艦長呂禮詩在8日中天節目「頭條開講」中表示，外界關注模組化任務電腦（MMC）及自動防撞地系統，但更嚴重的問題是空軍的F-16型戰機機堡竟然沒有門，這要是被對岸看到恐怕會笑死。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 73
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 53
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
為什麼鳥屎總在你車上？美國研究給答案｜汽車小學堂
你也曾遇過以下倒楣事嗎？車子才剛洗好、停好車，轉眼就被鳥屎「攻擊」。有時只是偶發事件，但有時彷彿被盯上，不禁讓人想知道原因。美國一家名為Alan’s Factory Outlet的車庫零售商最近公布調查，指出最容易成為「空襲受害者」的汽車品牌是Ram、Jeep與Chevrolet；至於車色則是棕、紅、黑，你的愛車有上榜了嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 2
蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師
蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
WBC》中華隊唯一大聯盟投手鄧愷威婉拒徵召！韓媒開心：大利多
效力於舊金山巨人的台灣右投鄧愷威，9日透過經紀公司發布聲明，正式宣布婉拒參加即將到來的世界棒球經典賽（WBC）。鄧愷威在聲明中表示，這是一個極其艱難的決定，但在與家人及球團深思熟慮後，決定將重心放在大聯盟春訓，透過徹底的季前準備來應對最高殿堂的挑戰。消息一出，不僅台灣球迷關注，韓媒《MK Sports》也跟進報導，並表示這對韓國隊是好消息。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 9
二伯親子品牌賣酒挨轟「割粉絲韭菜」！蔡阿嘎出手反擊...網一看跪了
網紅蔡阿嘎投入自媒體創作許久，早已累積一票粉絲支持，而他的妻子二伯則創立親子品牌，經營得有聲有色，但近日卻因品牌銷售酒類而遭砲轟割韭菜，對此，蔡阿嘎高EQ回應受到網友稱讚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 36
太子集團陳志押送中國「為何不是送台灣或美國？」外媒揭北京搶人內幕
柬埔寨政府7日證實，太子集團創辦人陳志已被撤銷國籍並遣送回中國。中國公安部隨即公開其被捕畫面，指控涉及開設賭場、詐騙等4項罪嫌。外媒分析，陳志雖遭美英制裁與通緝，但柬方選擇應北京要求遣返，此舉形同讓中國將其「保護」在國內司法體系中，阻斷美英介入審判，並掩蓋其可能涉及的敏感政治人脈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 225
WBC》韓國隊大聯盟戰力上看9人！「超強陣容」擁4位混血外掛
第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月登場，預賽與中華隊、日本隊同在C組的韓國隊，正展現出洗刷連三屆止步預賽恥辱的強大野心。總教練柳志炫今（9）日率領代表隊飛往塞班島展開首波集訓，並在機場拋出重磅消息，韓國隊今年有望組成一支包含5名韓籍與4名韓裔美籍選手的「大聯盟軍團」，美職戰力人數有望上看9人，規模甚至可能壓過地主日本隊。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 10
今晨驚見3.9℃極端低溫！今晚又有冷氣團接力 專家：下週恐有颱風生成
受到輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，氣象署清晨針對18縣市發布低溫特報，提醒有10度以下氣溫發生的機率。今（10）日晨至上午局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。今日清晨新竹關西鎮出現4度的「極低溫」，專家透露，強冷空氣將接力報到，今日下半天至下週一（1/12）清晨，將受新一波的大陸冷氣團南下影響，今日白天短暫回溫後，明日白天、氣溫略降，明晚、下週一晨因「輻射冷卻」增強，氣溫再三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
這男人真幸福！林莎毫不猶豫為「他」接《大陸尋奇》
林莎近期接下中視招牌節目《大陸尋奇》外景主持人工作，為節目增添亮點。她坦言，接下主持棒的關鍵是因為阿公，她毫不猶豫點頭答應，「這個節目我一定要接！我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 9
【房地產週報】台股衝3萬點房市還是冷！六都交易量慘跌25%創8年新低！全年守住26萬棟大關 顏炳立：未來兩年別想撿便宜
買房的人變少了！六都全年移轉量狂掉25%，創下8年新低，雖然12月趕在年底交屋潮衝了一波，但整體買氣還是很疲弱。更有趣的是，房價開始出現明顯分化，雙北市有電梯的大樓、華廈反而逆勢漲價，但公寓全面下跌，尤其桃園以南跌幅更重。專家戴德梁行顏炳立直言，台股再怎麼熱，房市也熱不起來，因為流動性差太多了，未來兩年想撿便宜？恐怕是不可能的任務啊！Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 55
7天飆46%後急煞車！三大法人重砍「它」逾2.3萬張居冠 外資下手最狠
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（9）日加權指數開高震蕩翻黑，一度跌破3萬點大關，終場收在30,288.96點，下跌71.59點、跌幅0.24%。據證交所盤後籌碼...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發表留言