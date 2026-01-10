新年新氣象擺脫負能量！「拋開惡運法」步驟一次看

生活中心／翁莉婷報導



2026年為丙午馬年，是天干「丙」火、地支「午」馬組合，形成罕見「雙火」格局，也就是民間俗稱的「赤馬紅羊」，象徵能量旺盛、行動力強，同時適合快速佈局、突破轉型。不少相信風水的民眾會善用居家、辦公室中關鍵方位，抓住機會、穩住正財、引動偏財，並啟動桃花、人際、學習等能量。彰化埔鹽紫竹觀音宮日前在臉書分享「拋開惡運法」，只要簡單準備「5樣」東西就能送走惡運使好運降臨。





.

彰化埔鹽紫竹觀音宮日前分享的「拋開惡運法」引起民眾關注。（示意圖／民視新聞資料照）

廣告 廣告





2026年是「丙午馬年」也是60年出現一次的「赤馬紅羊劫」，因丙午馬年為「雙火」格局，除了能量旺盛外還充滿許多挑戰和變動。近日，彰化埔鹽紫竹觀音宮在社群分享1則貼文，文章中提到「拋開惡運法」的相關內容，只要「準備一個紅包袋」以及「一張兩面都是紅色的紙」，還有「7個桔子皮」、「自己的7根頭髮」，再「剪下一些指甲」，就能送走自己的惡運並迎來好運。

.

準備紅包袋、桔子皮、頭髮等5樣東西，放7日後再丟到大海就能讓惡運隨大海流走。（圖／翻攝畫面）





此外，彰化埔鹽紫竹觀音宮在臉書中也寫下「詳細作法」，先把剪下來的這些指甲和7根頭髮放進紅包袋中，且在紅包袋外面寫上自己的名字和惡運，之後再把準備好的紅紙寫上三個字「好運到」，然後把桔子皮包起來，將紅紙和紅包袋放在枕頭下壓7天，等待7天後將紅包袋內的桔子皮用來泡澡，把身體洗乾淨，剩下的紅包袋則是拿到海邊丟到大海，這樣一來就能讓自己的惡運隨著大海流走，好運自然而然就會隨之到來。



以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：2026難得一遇赤馬紅羊劫！專家曝「拋開惡運法」枕下壓7日：擺脫負能量

更多民視新聞報導

全球醫療照護指數出爐「台灣連8年世界第一」！中國僅排「這名」

最新／F-16失事搜索行動進入第4天！傳找到辛柏毅救生衣 海巡緊急澄清

她狂打考生頭部稱「開智慧」 網狠酸：台大在等你

