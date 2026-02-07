新年新氣象 春節森林小旅行

記者李佩玲／專題報導

長達9天的春節連假即將到來，想好過年期間要去哪裡走春了嗎？臺灣擁有19處國家森林遊樂區，如北臺灣最佳親近巨木觀賞點的「拉拉山國家森林遊樂區」、坐擁多元自然景觀與生態的「八仙山國家森林遊樂區」，以及保有豐富林業文化資產的「池南國家森林遊樂區」等；不妨趁著春節假期，來趟充滿正能量的森林小旅行，一同迎接新年新氣象。

「拉拉山國家森林遊樂區」 自然、人文特色豐富

坐落於桃園市復興區北橫上巴陵一帶的「拉拉山國家森林遊樂區」，是農業部林業及自然保育署成立的第19個國家森林遊樂區，也是第一個由在地部落居民與政府機關凝聚共識，共同推動成立的國家森林遊樂區。拉拉山國家森林遊樂區前身為達觀山自然保護區，位處中海拔霧林帶，園區終年雲霧繚繞，動植物生態資源豐富，並保留繁茂的原始林相及紅檜、臺灣扁柏巨木群，是北臺灣最佳親近巨木的觀賞點。拉拉山國家森林遊樂區除擁有珍貴的巨木群外，園區也是臺灣藍鵲、黃腹琉璃、臺灣野山羊等野生動植物重要棲息環境，為北部中海拔山區極具代表性的森林生態系，具有豐富的自然及人文特色。

廣告 廣告

「八仙山國家森林遊樂區」 親子踏青親近山林

「八仙山」是日本名字，因為八仙山有「八千」日尺高，取其諧音「八仙」命名。西元1915年起，直到1963年，八仙山長達48年輝煌的林業時光，留下了滿山整齊的人造林與索道頭、神社和國小遺址，訴說著林業的故事。走過繁華喧囂的林業時光，如今的「八仙山國家森林遊樂區」具有規劃完善的森林浴步道，能尋訪美麗的十文溪、櫻花林、油桐林與竹林，更能循階登頂谷關七雄之首，海拔2366公尺的八仙山。位於臺中市和平區的八仙山國家森林遊樂區，森林蒼翠，動植物資源豐富，豐沛的水資源提供了蛙類良好的棲息環境，常見的有莫氏樹蛙、艾氏樹蛙、斯文豪氏赤蛙、拉都希氏赤蛙等，另外，園區常見的鳥類更高達68種，如臺灣藍鵲、灰喉山椒鳥、小啄木、黃山雀及鉛色水鶇等。距離臺中市區不遠的八仙山國家森林遊樂區，是個適合一家大小單日踏青，或留宿享受山林之夜的好選擇。

池南國家森林遊樂區 生態多樣夜間賞螢

位於花蓮縣壽豐鄉、鄰近鯉魚潭風景區的「池南國家森林遊樂區」，過去為伐木集材地，園區內保有豐富的林業文化資產，並設有一座林業陳列館，戶外場地展示蒸汽集材機、柴油集材機及流籠等設備；其中最特殊的當屬一輛俗稱火車頭的蒸汽機關車，這是西元1912年由美國製造的機關車，本身重達18公噸，但可牽引的重量高達95公噸，是世界少見爬坡力甚強的機關車，過去曾在阿里山服務長達66年，另外還有一組由臺灣機械公司製造的蒸汽集材機，雖然是以木材為燃料，但卻具有85匹馬力，是古早機械設備中的翹楚，這組機器過去曾在林田山林場服務了32年。此外，園區還擁有多條健行步道及豐富的自然生態，處處可見蝴蝶、紅嘴黑鵯等，尤其每年4月至5月間還可夜間賞黑翅螢，成為親子出遊的好去處。

拉拉山國家森林遊樂區位處中海拔霧林帶，園區終年雲霧繚繞。（取自林業保育署網站）

拉拉山國家森林遊樂區是北臺灣最佳親近巨木的觀賞點。（取自林業保育署網站）

八仙山國家森林遊樂區具有規劃完善的森林浴步道。（取自林業保育署網站）

八仙山國家森林遊樂區擁有豐沛的水資源，提供蛙類良好的棲息環境。（取自林業保育署網站）

池南國家森林遊樂區內展示早期的蹦蹦車。（取自林業保育署網站）

國家森林遊樂區入園小叮嚀