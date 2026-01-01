新年新氣象 竹縣喜迎3位元旦寶寶

左二為婦產科主任蘇聖淵。右二為第一位在中醫大出生的元旦寶寶爸爸陳俊賢。





中醫大新竹附醫喜迎元旦寶寶，截至上午10:00為止，一共誕生3位元旦寶寶，2男1女。第一位來報到的是男寶寶，在凌晨12:00以後自然產誕生，重約3170公克。婦產科主任蘇聖淵代表院方特別致贈伴手禮，新竹縣政府也恭喜新手媽咪和爸比。

第一位來報到的元旦寶寶，新手爸爸陳俊賢表示，這是她和太太第一胎，夫妻倆本來就很期待生出元旦寶寶，很開心在元旦迎來寶寶。因為「具有象徵性意義，迎來新年新氣象」。

陳俊賢爸爸提到，前年他們懷上雙胞胎卻流產了，夫妻倆度過一段難熬的日子。去年再度自然懷孕，讓他們加倍感恩和珍惜，感覺「小孩回來了，重生了」，非常開心。他們希望透過經歷，跟還在努力的爸比媽咪加油打氣，不放棄，一定會有希望。

