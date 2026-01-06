新年新行動 環境友善從遠傳數位帳單開始

(記者謝政儒綜合報導)迎接嶄新2026年，遠傳持續推動數位帳單服務，讓用戶繳費更便利、生活更簡單，也為環保盡一份心力。即日起至4月10日止，遠傳推出「新年新行動 遠傳帳單自動繳 把好用升級成必備」以及「數位帳單e起來 好禮驚喜跟著來」抽獎活動，邀請用戶透過數位帳單與自動扣繳，享受方便快捷的數位體驗，還有機會把iPhone、iPad與全聯禮卡帶回家。







即日(1/6)起遠傳用戶只要將帳單繳費方式設定為自動扣繳，即可自動參加「全聯禮卡100元」每月抽獎，將於2026年2月、3月及4月連續三個月每月抽出200名、共600名幸運得主。同時完成綁定並成功扣繳帳單者，還可在活動結束後再加碼參加驚喜豪禮抽獎，有機會抽中iPhone 16、iPad 11搭配遠傳吉祥物「愛·喜嗲鹿」娃娃，或iPad Air等人氣好禮，讓繳帳單也能成為迎接新年的小確幸。



遠傳也同步推出「數位帳單e起來 好禮驚喜跟著來」活動，只要使用數位帳單即可自動獲得抽獎資格，活動結束後將於4月30日前抽出多項大獎，包括超人氣iPhone Air一名、iPad Air兩名，以及全聯禮卡100元共500名，享受便利服務也有好康回饋。