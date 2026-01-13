新年汰舊換新！節能家電「補助+退稅」最高領5000元

有些電器只要插著電就會默默耗電，長時間累積下來，一樣是「吃電怪獸」。嘉義市環保局提醒，新的一年替住宅做一次「用電健檢」，先找出家中耗電原因，再採取改善或汰舊換新等對策，還能領最高5000元補助。

有些家電只要插著電就會默默耗電。（示意圖／中天新聞）

嘉義市環保局表示，家庭節電要做得有感，關鍵在於「對症下藥」，先找出家中耗電原因，再採取改善或汰舊換新等對策。建議市民可善用經濟部線上用電健檢工具網站「家庭電器用電家計簿」(https://saving.energypark.org.tw/)，依住家類型與電器使用習慣輸入資料，系統可協助分析各場域用電狀況，找出家中耗電來源並提供節能建議，作為後續改善參考。

環保局指出，依「2024年家庭用電消費習慣調查」資料顯示，家庭用電量前3名電器為冷氣機、電冰箱與電熱水器，且10年以上老舊家電會比1級節能家電耗電量高出1.5到2.5倍以上，若汰舊換新1級節能冰箱每年可減少用電526度，1級節能冷氣機每年可減少用電732度，顯示汰換老舊家電不僅可提升用電效率，也能節能減碳減輕家庭電費負擔。

環保局提醒民眾，家電汰舊換新可以享有補助再退稅。（圖／嘉義市環保局提供）

環保局說明，依經濟部公告「住宅家電汰舊換新節能補助」將持續辦理，購買能源效率分級標示第1級冷氣及電冰箱並完成汰舊回收者，每臺新機最高補助3,000元；補助購買期間至115年12月31日、申請期間至116年1月31日，如補助經費用罄，將提前截止受理。

此外，若民眾購買符合條件之節能電器，還可至財政部「節能電器減徵貨物稅優惠」依規定申辦退稅，最高退稅可達2,000元。環保局呼籲市民把補助用在刀口上，優先汰換老舊耗能家電，並選購能源效率1級、具節能標章及商品安全標章之產品，精準節電更有感。

