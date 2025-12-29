新年派對、出遊 從服裝到寄物攻略你準備好了沒？！

產業中心/綜合報導

2026跨年倒數計時！相信各位跑趴玩樂的派對動物們已蠢蠢欲動，而安排多請假一天享受連假出遊的愛玩客，是不是也規劃好完美行程，準備在新的一年迎接開心的自己呢？！

若還在煩惱的民眾也別擔心，現在就為大家簡單整理攻略重點，從服裝、交通到方便寄物，快來筆記吧！

服裝-事前要確定派對場合，是否有指定裝扮，也要注意保暖備好暖暖包和圍巾，尤其是戶外跨年倒數千萬別感冒才不會掃興！

交通-因應跨年活動，全台捷運都將延長服務時間，只要保持好耐心、切勿推擠勢必能平安回家；若預計搭乘計程車的民眾，請先詢問了解加乘費用，以避免不必要的不悅和糾紛。

物品寄放-確保參加活動和派對時能雙手解放、安心參與，可以先到全家便利商店使用 ‘’寄物+‘’ 服務，流程簡單快速，不怕物品遺失也能玩得盡興！



全家寄物+ 寄件服務

1、活動內容：即日起~ 115/02/28，寄物即享優惠價

存放1天：

常溫 優惠價20元/件(原價30元)

冷藏、冷凍 優惠價30元/件(原價45元)

存放3天：

常溫 優惠價30元/件(原價45元)

冷藏、冷凍 優惠價40元/件(原價55元)

2、活動日期：即日起~ 115/02/28

3、活動辦法：活動期間內，需使用FamiPort寄物+服務，寄件人需成功完成交寄結帳，立即享寄件手續費優惠。

4、活動注意事項：

（1）寄件前請先確認店舖空間。

（2）寄物+寄件為原店寄取件流程，寄件後不得取消及相關資料變更。

（3）寄物貨品須符合寄件條款規範，請詳閱官網寄物+(原店寄取)寄取件須知。

（4）寄物貨品請自備包材並完整包裝、密封或上鎖後交寄，店鋪亦有販售寄物+專用破壞袋。

（5）服務若需代收貨款酌收手續費15元。

（6）請勿利用本服務從事不當或不法行為，違者須自行承擔相關法律責任。

（7）本公司保有活動變更權利。請勿利用本服務從事不當或不法行為，違者須自行承擔相關法律責任。

詳情規範請見全家寄物+活動網頁說明：https://nevent.family.com.tw/Familylockerservice/

上班族網友芭比就說，每年跨年倒數一定會提早決定好要去哪一場活動，也一定要帶跑趴的換裝衣服和鞋子，因此一下班換好衣服，她都在活動附近找好全家寄放物品，然後就能解放雙手，好好享受趴踢了！

除了以上新年派對、跑趴活動攻略之外，最重要的是自己的心理準備狀態，保持正向開放交流的心態，並隨時注意身邊的陌生人，才能好好的享受玩樂過程，開心出門安全返家。